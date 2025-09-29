貴州鐘乳石洞驚見「幾十米高垃圾山」　拍片者：這個地方全是糞便

近日，網友「漁獵齊哥」爆料稱，貴州畢節黔西市紅林鄉一天然溶洞（鐘乳石洞）內，垃圾堆積成山，污水直排溶洞內，給溶洞和地下水造成嚴重污染威脅。



至少有十層樓高，從上面下來，全是垃圾。

9月27日，網友「漁獵齊哥」發布爆料影片稱，位於貴州畢節黔西市紅林鄉一個天坑溶洞內，大量垃圾堆積成山，其中不僅有建築垃圾、生活垃圾，甚至還有一些藥品包裝瓶等等有害垃圾。

網友「漁獵齊哥」發布爆料視頻稱，位於貴州畢節黔西市紅林鄉一個天坑溶洞內，大量垃圾堆積成山。（bilibili@漁獵齊哥）

稱有幾十米高如「垃圾珠峰」 點圖放大瀏覽：

「漁獵齊哥」在影片中提到，除了垃圾堆積，天坑周邊還有幾條排污管道，源源不斷向天坑內排放污水：

很明顯是廁所的東西（污染物），下水道的東西直接就流到這個坑裏了，這個地方全是糞便，很臭。

9月27日，貴州畢節黔西市人民政府新聞辦公室發布情況通報：

2025年9月27日，網友「漁獵齊哥」在抖音發布視頻，反映黔西市紅林鄉溶洞垃圾堆積問題。黔西市委市政府迅速開展核實處置工作。



經初步核查，該溶洞位於黔西市紅林鄉金林村三組，反映問題屬實。目前，正從四個方面解決問題：一是有關市領導組織環保、水務、農業農村、綜合執法等部門趕赴現場調查處理；二是制定垃圾清運方案，將於9月28日起對垃圾開始全面清運、規範處理；三是將對周邊環境進行全面摸排，迅速查清污染源頭，全力消除問題隱患；四是對全市其他區域同步開展排查整治。



感謝網民朋友對我市生態保護工作的關心。對於大家提出的批評意見，我們將認真採納，並歡迎對後續整改工作進行監督。



