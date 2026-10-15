湖北10歲仔服藥後患罕見TEN　全身80%皮膚剝落　眼口黏膜潰爛滲血

今年9月初，湖北武漢10歲男童小輝（化名）突然眼痛，但他服感冒藥、消炎藥並打針後，竟引發極其罕見的毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN），免疫系統發起自我攻擊。在短短幾天，小輝全身80%皮膚剝脫如重度燒傷、口腔、眼睛黏膜潰爛滲血。經武漢兒童醫院多學科團隊極力搶救，小輝慢慢長出新皮膚，現已轉入普通病房。



患兒轉到風濕免疫科普通病房治療。（極目新聞）

《極目新聞》報道，今年9月初，小輝因眼睛發紅、疼痛，其祖母憑經驗讓他服感冒藥、消炎藥，並帶他到診所打針，但小輝的癥狀越發嚴重，眼睛紅腫、刺痛，全身更布滿紅疹，隨即被轉送至武漢兒童醫院。

根據小輝的癥狀，再加上近期用藥情況，醫生判斷他患上史蒂芬強森症候群/毒性表皮壞死溶解症（SJS/TEN）譜系疾病，其發病機制複雜，通常與藥物、感染（如支原體、病毒感染）以及遺傳易感性等多種因素相關。

武漢兒童醫院急危重症醫學中心副主任醫師程行鋒(左）和風濕免疫科主任醫師丁艷商討救治方案。（極目新聞）

小輝全身紅疹連成片並破潰，背、臀、手臂、大腿等部位超過八成的皮膚出現鬆解、剝脫，如同重度燒傷；口腔黏膜糜爛，難以睜開雙眼，甚至面臨多器官衰竭及膿毒血症的死亡威脅。

武漢兒童醫院迅速組建多學科專家團隊會診，制定診療方案，既要壓制體內過度激活的免疫反應，又要保住身體抵抗細菌、真菌的能力。由於紗布和破損的皮膚緊緊粘連，醫護人員每次換藥如「剝生雞蛋殼」般小心翼翼，為小輝輕柔換藥、消毒、上藥、更換新紗布。

武漢兒童醫院急危重症醫學中心醫生為患兒換藥。（極目新聞）

經醫護人員的悉心治療，小輝的病情穩定下來，慢慢長出新皮膚，疼痛感也有所緩解，已轉到普通病房。

武漢兒童醫院風濕免疫科主任醫師丁艷介紹，小輝所患的是史蒂芬強森症候群最嚴重的類型——毒性表皮壞死溶解症，起初的發燒、眼紅可能本身是感染的前驅癥狀，而隨後服用的藥物可能令免疫系統被異常激活，將自身的皮膚和黏膜細胞誤認成「敵人」攻擊。

武漢兒童醫院風濕免疫科主任醫師丁艷查看患兒的情況。（極目新聞）

除了皮膚病變外，該病還可能累及角膜、結膜、眼瞼、消化道、泌尿生殖道等部位黏膜，甚至損害內臟器官，引發嚴重的併發症和後遺症。

醫生提醒，兒童生理特殊，家長切勿自行混用或長期讓兒童服藥；若服藥初期出現發燒、皮疹等過敏症狀，務必及時就醫。