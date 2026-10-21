27歲救助貓狗KOL染罕見真菌搶救22天離世　丈夫慟：她沒任何缺點

一名常年救助流浪貓狗的27歲愛心博主秦思雨，因感染罕見真菌「東方伊蒙菌」引起繼發性噬血細胞綜合徵，病情危重，在甘肅省白銀市白銀區醫院ICU搶救22天後，不幸於10月18日離世。秦思雨丈夫白先生十分悲痛，他表示，妻子生前極具愛心，出門時隨身攜帶貓狗糧，走到哪裡看到流浪動物都會餵食，他稱妻子在他眼中是「漂亮、溫柔、懂事，有愛心，在我眼中沒有任何缺點。」



據了解，東方伊蒙菌（ Emmonsia orientalis）屬於伊蒙菌屬，一種相當罕見的真菌，與黄鼠、沙鼠、豪猪等齧齒類動物及其生活環境有關。目前全球相關感染病例報告僅百餘例，多集中於南非，在中國則相當少見。感染後可能迅速惡化，嚴重時引發呼吸衰竭，死亡率高。



救助流浪狗影片獲百萬播放

據了解，秦思雨長年在短影音平台分享救助流浪動物的日常。2025年10月，她在破舊樓棟中救起一隻受傷的流浪狗，細心照料並為其取名「小幸運」。該段影片在網絡獲過百萬播放量，打動無數網友，亦為她累積了上萬名粉絲。此外，夫妻二人開車回老家期間，還曾在國道上撿回另一隻流浪狗收養。

2025年10月，她在破舊樓棟中救起一隻受傷的流浪狗，細心照料並為其取名「小幸運」。該段影片在網絡獲過百萬播放量，打動無數網友，亦為她累積了上萬名粉絲。

2025年10月，她在破舊樓棟中救起一隻受傷的流浪狗，細心照料並為其取名「小幸運」。該段影片在網絡獲過百萬播放量，打動無數網友，亦為她累積了上萬名粉絲。

白先生回憶妻子時指，妻子漂亮、溫柔且懂事：「她的包包裏隨時都會有幾袋小的貓糧、狗糧，走到哪裏看到流浪貓狗都會餵。」

白先生發布的醫院診斷顯示，秦思雨確診為「播散東方伊蒙菌感染」，並繼發「噬血細胞綜合徵」。病情急轉直下後，她在ICU接受了長達22天的搶救，最終仍不敵病魔離世。目前並無證據顯示秦思雨的感染與她救助流浪貓狗有直接關聯，感染來源仍不明。

白先生稱，妻子的離去讓他陷入極大痛苦，在ICU門外打地鋪守候了一個月，最終在妻子極度痛苦且表達想回家意願後，忍痛決定帶她回家。他在社交平台發文哀悼稱：「我們在一起的每一天都是快樂的……我會慢慢適應一個人的，你也不用操心我了。」

內媒報道指，秦思雨生前救助和收養的多隻流浪貓狗仍由家屬妥善照料。

白先生發文哀悼愛妻：