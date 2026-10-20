90歲鍾南山小跑開球神采奕奕　籲中老年人做抗阻運動預防肌肉流失

10月20日，「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山迎來90歲生日。他日前出席第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式，因肌肉緊實、精神飽滿，讓不少網民驚嘆狀態宛如60歲。

鍾南山曾因心臟病發植入支架，更有多年的高血壓病史，而他的「不老」秘訣是全靠幾十年如一日的鍛鍊得來，他更呼籲中老年人切勿只靠散步打球，必須將「抗阻運動」納入日常鍛鍊以預防肌肉流失。



10月16日，第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上，鍾南山小跑登場為揭幕戰開球。他在現場致辭時表示，體育對人的影響是終身，不止鍛煉身體，更磨煉意志，他能在科研這條路上堅持到今天，與一直堅持運動分不開。

10月16日，第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上，鍾南山為揭幕戰開球。（人民日報健康客戶端／賽事組委會）

鍾南山並非「天生底子好」，他曾因長期高強度工作極度勞累，於2004年突發心肌梗塞（俗稱心臟病發作），需做手術植入支架，並長期受高血壓、痛風、骨關節炎等困擾，一度無法正常行走。

除了無法再參加運動量大的競技比賽外，鍾南山至今能維持日常工作與高能量狀態，全靠幾十年如一日將鍛鍊視為與吃飯、睡覺同等重要。

10月16日，第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上，鍾南山致辭。（人民日報健康客戶端／賽事組委會）

鍾南山身體健碩，多虧其數十年如一日的勤奮鍛煉。（金羊網）

2026年5月，鍾南山作客人民網《初心》欄目時介紹，自己每周運動3次，包括拉力、劃船、仰臥起坐及單雙槓等訓練。哪怕出差在外，他也會隨身攜帶拉力器，在酒店房間練拉力、做掌上壓、仰臥起坐，從不間斷。

鍾南山曾提到，中老年人需關注功能鍛煉和肌肉力量訓練。2025年，鍾南山在國家老年大學線上直播分享時，亦提到日常要經常做抗阻運動，包括上肢和下肢。

抗阻運動又稱為力量訓練，即肌肉主動對抗外部阻力（譬如彈簧的彈力、啞鈴的重力或自身體重）來發力的一種運動方式，以此鍛煉肌群、激活身體機能。

鍾南山隨身攜帶拉力器鍛鍊。（影片截圖）

鍾南山熱愛慢跑。（澎湃新聞）

鍾南山表示，人體肌肉量大概在25歲達到頂峰，之後會逐漸下降；40歲後，每十年肌肉量就會流失8%～10%；到70歲後，流失速度還會加快，每十年可達15%。當肌肉量下降到最大肌肉量的70%以下時，受傷和死亡風險都會明顯上升。肌肉減少對中老年人影響很大，不僅受傷概率增加、活動能力下降，嚴重更會失去行動能力，同時慢性病、代謝類疾病的發病風險也會隨之增高。