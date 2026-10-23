西藏7級地震｜CCTV曝光地震瞬間　親歷者：像幾百頭氂牛同時奔跑

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】中國地震台網正式測定，10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。央視新聞報道，記者從那曲市抗震救災指揮部了解到，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，46人受傷。



綜合《羊城晚報》等報道，親歷此次地震的陳先生表示，地震發生時，他正駕車行駛在317國道上，途經巴青縣。「震感很強烈，地震導致周邊山體落石滑下，石頭很大，挺嚇人的。」陳先生說，石頭導致公路和護欄受到一定破壞，他的車也被落石砸出一個坑。

當天晚上11時35分，陳先生已駕車駛過那曲市巴青縣，到達那曲市索縣。他回想起1個小時前的經歷仍心有餘悸：「好在人是平安的，現在我已經把車停到了空曠安全的地方，不敢走了，怕有餘震，準備車上過夜。」

陳先生的車被落石砸出一個坑。（羊城晚報）

巴青縣雜色鎮格如塘村群眾尊智次成稱，地震發生時，一家人已經睡下，「突然一陣劇烈的響動，恍惚間感覺像有幾百頭氂牛同時奔跑。」他被驚醒後，又聽到屋內櫃子和木柱嘎吱作響，意識到是地震，隨即叫醒身旁熟睡的八旬老父親，攙扶他往門外跑，其他房間的家人也陸續跑出家門。因擔心當晚還有餘震，一家人安排老父親睡到車裏，其他人準備在院子裏將就過一夜。

巴青縣瑪如鄉地面開裂。（央視新聞）

CCTV拍下地震發生時的驚險時刻。在一家商鋪內，貨架劇烈搖晃，多件貨物從貨架上掉落。一間餐廳內的顧客和店員感受到地震後，緊急跑出，到街上避險。

貨架劇烈搖晃，多件貨物從貨架上掉落。（影片截圖）

一間餐廳內的顧客和店員感受到地震後，緊急跑出，到街上避險。（影片截圖）

一間餐廳內的顧客和店員感受到地震後，緊急跑出，到街上避險。（影片截圖）

CCTV曝光地震瞬間，居民從建築物內跑出。（影片截圖）

央視記者從那曲市應急管理局獲悉，索縣震感強烈，比如縣、嘉黎縣均有震感；距離震中最近的巴青縣崗切鄉、瑪如鄉不同程度受災。