遼寧康平高中肺結核篩查爆78人共用針頭　家長衝學校維權｜片

10月27日遼寧省瀋陽市康平縣高級中學近日組織學生進行肺結核篩查時，發生78名學生共用同一個針頭的醫療違規事件，消息迅速衝上微博熱搜。網傳影片顯示，事發後大批家長前往學校交涉，強烈質疑入校體檢人員連臨床最基本的「一人一針一管」原則都未有遵守，要求校方及有關部門公開體檢現場的閉路電視片段，。



今日（10月29日）遼寧瀋陽康平縣結核病篩查工作調查組10月29日通報，稱經認真調查，10月27日，康平縣高級中學組織學生開展結核病常規皮下試敏篩查，一名醫護人員違反「一人一針」操作規範，共涉及78名學生。目前，已對涉及的78名學生開展全員專項檢測，檢測結果均無異常。康平縣成立了專項調查組開展全面調查，將對違規行為依法依規嚴肅處理。



《新京報》旗下「緊急呼叫」及內媒報道，事發於10月28日前後，康平縣高級中學在校內組織集中肺結核篩查，篩查包括結核菌素皮試或抽血環節期間，現場操作人員出現嚴重違反無菌醫療操作常規的行為，導致多名學生被重複使用同一個針頭。

校方工作人員及康平縣政府相關部門於10月29日接受傳媒查詢時，均證實事件屬實。官方表示，事件主要波及高一及高二的部分學生，目前學校的整體教學秩序仍維持正常。事件曝光後，康平縣公安局、衛健局、教育局等部門已全面介入，對現場醫護人員的資質、涉事外判機構及學校管理責任展開取證調查。

針對網上一度流傳「涉事學校高一年級已有學生患有愛滋病、梅毒」等消息，引發家長恐慌。康平縣政府工作人員向媒體明確澄清，網傳相關傳染病患者在校的說法純屬謠言，呼籲公眾以官方調查結論為準，切勿輕信傳謠。