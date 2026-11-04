立冬｜命理師點名5生肖運勢大變化　屬兔防破財　屬雞有桃花運

今年11月7日迎來立冬節氣，代表冬天到來，換季也意味著運勢轉變。



命理專家謝沅瑾提醒，5生肖在立冬起至21日這半個月要注意相關變化。

立冬 冬季 雪花 雪 （Aaron Burden@Unsplash）

立冬5大生肖運勢大變化

1. 財運需要注意：生肖兔

如果在立冬期間需要購買高單價物品、大型家電或電子用品，下單前不妨先查查有沒有政府或品牌的節能補貼或汰舊換新補助，別因為不好意思或嫌麻煩而不申請，這樣才能省下1筆可觀開銷。

開運色：多在居家布置或服裝配件使用綠色，這是代表大自然、命理上財運的顏色，既是提醒自己多做環保，也可幫助招財。



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2. 健康需要注意：生肖虎

這段時間要注意別太緊張，有時可能因為前一天吃了墨魚麵、紅色火龍果等食物，導致隔天排泄物顏色異常，此時容易造成「虛驚一場」，但也要思考若是身體真的出狀況，自己應該如何預防或解決。

開運色：透過身邊的原木色系配件，提醒自己多選擇天然飲食，也能幫助減少不良習慣對身體的影響。



3. 外出需要注意：生肖龍

出門開車或騎車時，光線強弱劇烈變化可能形成行車視線死角，尤其經過不熟悉的隧道、高架橋下或太陽當頭的時刻，可準備1副隨環境光線自動變色的墨鏡，減少瞬間眩光的影響。

開運色：透過象徵「穩定」的咖啡色系幫助自己維持環境穩定，有助於行車安全。



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4. 事業運較佳：生肖蛇

立冬以來的這段時間，留意負責對接的外部窗口、客戶或協力廠商臨時更換負責人，讓溝通狀態維持彈性態度與謙遜，別想著「以前都是這樣做」，同樣的事情用不同方式來說，效果可能有明顯差別，多了解適合彼此的標準作業流程，方能助於推進流程。

開運色：生活中多使用象徵大格局的紫色，時刻提醒自己凡事從雙方角度思考，避免思維僵化導致難有進展。



5. 桃花運較佳：生肖雞

這段時間可多加把握機會主動出擊，爭取建立或加強人緣、桃花，不妨試著親自舉辦小型聚會或主題活動，但不要超出自己的能力範圍，方能讓其他人發覺自己的不同魅力。

開運色：居家環境或服飾上可以選擇橘色，意味著陽光與樂觀，保持正面思考才能舉辦獨當一面的活動。



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