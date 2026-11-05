肯德基聯名南韓男團NCT DREAM　十年「限韓令」或鬆綁再惹熱議

肯德基中國10月30日於官方微博宣布，將結合南韓男團NCT DREAM於11月9日發行的第六張正規專輯《DREAM AFTER DREAM》，推出「奶嘶香辣雞腿堡」及限量版小卡（亦稱收藏小卡/隨機特典卡）。不少網民關注已實施十年的「限韓令」是否迎來鬆綁。



肯德基中國10月30日於官方微博宣布聯名南韓男團NCT DREAM。（微博截圖）

麥當勞8000門店聯乘權志龍GD 告遍佈一線城市

據此前報道，麥當勞中國早於10月8日宣布與權志龍合作，在內地超過8000間門店推出聯名限定產品，逾700間餐廳換上主題裝潢，北京、上海、廣州、深圳等16間旗艦店更打造權志龍主題空間。

權志龍的大型戶外廣告同時亮相多個一線城市熱門商圈，韓聯社引述韓國駐華大使館人士指，這是繼全智賢後，韓國藝人代言廣告再次在全中國範圍鋪開，意義重大。

麥當勞中國官網10月8日宣布，麥當勞攜手GD在亞洲多個市場開展聯動活動。（麥當勞中國官網）

「限韓令」十年 李在明上台後屢現鬆動

「限韓令」源於2016年南韓部署美國薩德反導系統，中方從未正式承認禁令存在，但多年來限制韓國藝人在華演出及韓劇播放。

這張駐韓美軍2017年3月6日提供的照片中，可以看到運載着建立薩德反導系統所需零件卡車，剛抵達韓國平澤市烏山空軍基地。（Getty）

隨着去年李在明政府上台，兩國關係回暖，今年3月中韓重啟知識產權運用委員會，被視為放寬限制的明顯訊號。

據悉，知識產權運用委員會設立於2021年（文在寅政府時期），當時中韓簽署知識產權合作諒解備忘錄並推動成立，一度被視為北京有意放寬「限韓令」的信號。

但2022年5月尹錫悅政府上台後，中韓關係轉趨緊張，加上新冠疫情等因素，委員會長期停擺，未召開正式會議，也未推進具體項目。

李在明訪華：2026年1月5日，中國國家主席習近平在北京為來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行歡迎儀式。（Reuters）

不過，韓聯社指出，跨國企業的商業廣告與韓國歌手在華演出是兩回事，僅憑近期事例斷定中方大幅放寬限制還為時尚早。依照中國《營業性演出管理條例》，外國藝人來華進行大型售票演出需經文化和旅遊部及相關主管部門嚴格安全與內容審批。

而跨國企業在國內使用境外藝人肖像製作平面包裝、周邊卡片或電視廣告，多屬於常規工商廣告法規監管，二者審批層級與政治敏感度截然不同。