G-DRAGON攻佔北上廣深麥當勞廣告　網民熱議：十年限韓令鬆綁？

據韓媒《韓聯社》報道，近日，韓流天王G-DRAGON（權志龍，以下稱GD）與麥當勞聯動的廣告牌亮相北京、上海、廣州、深圳等城市的熱門商圈。「韓國藝人久違登上中國大城市廣告牌」這一現象能否成為「限韓令」鬆綁的積極信號，引發廣泛關注。有內地網民分析，「廣告牌就像一根風向標，十年寒潮正走到一個微妙的拐點。」



麥當勞中國官網10月8日宣布，麥當勞攜手GD在亞洲多個市場開展聯動活動，包括在中國大陸超過8000家餐廳，推出與GD創立的時尚潮流品牌PEACEMINUSONE合作的限定周邊。此外，全中國超過700家麥當勞餐廳將換上主題氛圍店裝；分布北京、上海、廣州、深圳、南京等地的16家旗艦餐廳更將打造G-DRAGON主題空間，設置合作周邊展示牆等互動打卡裝置。

麥當勞中國官網10月8日宣布，麥當勞攜手GD在亞洲多個市場開展聯動活動。（麥當勞中國官網）

多名IP在北京、上海、深圳等地的網民在社交媒體發帖稱，在戶外看到了GD和麥當勞的聯名大型廣告牌。相關街拍畫面在微博、小紅書等平台迅速引發熱議。

GD和麥當勞聯名活動主題店。（小紅書）

網民稱看到GD和麥當勞聯名活動大型戶外廣告牌。（小紅書）

《韓聯社》分析認為，鑑於中方2016年以韓國部署「薩德」（THAAD）反導系統為由採取一系列非正式的反制措施後，中國主要城市的戶外廣告牌上基本看不到韓國藝人的身影，此次廣告可被認為具有超越普通商業廣告的意義。韓國駐華大使館相關人士也稱，繼演員全智賢之後，韓國藝人代言的廣告在全中國範圍內鋪開，這尚屬首次。其間，曾有過韓國藝人廣告在局地投放，而此次GD廣告在全國範圍亮相，意義重大。

北京一幢大樓外懸掛著GD和麥當勞聯名活動的廣告牌。（小紅書）

內地亦有網民分析稱，今年年初，中韓擬恢復知識產權合作機制的消息，已經被視為限韓令鬆動的信號。不過，韓國藝人仍難登大陸舞台，繞開大陸開巡演，「在反覆提醒同一件事：廣告能立起來，舞台還沒打開。一塊廣告牌，就這樣懸在了鬆與緊的交界處。」網民指出，廣告牌能立起來，本質上是「外交春風」、「商業衝動」與「消費土壤」三股力在同一時點疊加的結果。GD的潮流屬性和麥當勞抓住年輕用戶的商業邏輯高度契合。

網民進一步指出，從產業層面看，這塊廣告牌是一針「強心劑」，意味著中國市場的入口在重新出現。往更深層次看，它向市場釋放了一個信號：「中韓文化交流的冰面正在裂開，政策的方向是回暖而非加碼。」