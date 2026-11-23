有遊客在小紅書發文反映，11月22日在深圳前海冰雪世界滑雪時不慎遺失 「AirPods Pro 3」耳機，後來憑定位功能發現耳機在場內Fischer雪具店後，他向店員查詢時，對方卻索要100元（人民幣，下同）「保管費」並揚言不付費便不歸還。他無法接受怒而報警，最終店員改口收下20元「辛苦費」後交還。

事件在網上發酵後，雪場方回應稱並無授權收費並將加強店舖培訓；Fischer中國總代理指涉事門店為合作經銷商，已第一時間啟動調查。



失主發文反映，11月22日在深圳前海冰雪世界滑雪時不慎遺失 「AirPods Pro 3」耳機，後來發現耳機在場內Fischer雪具店，他向店員查詢時，對方卻索要100元「保管費」。（小紅書）

失主介紹，他11月22日在滑雪期間不慎遺失一副「AirPods Pro 3」耳機，經過近2小時的尋找，最終通過「尋找」（Find My）功能反覆定位，發現耳機位置與雪場一樓Fischer雪具店高度重合。他到店詢問後，店員承認撿獲耳機，卻索要100元「保管費」並揚言「不支付就別想拿走」。他無法接受這種處理方式，遂報警處理，店員最終同意收取20元「辛苦費」後交還耳機。

失主認為，雪場作為公共經營場所，理應有相應的失物招領渠道，質疑店員為何不將失物交由雪場統一管理，反以不歸還物品強行索取報酬。同時，他在尋找期間並未收到失物招領通知，無法判斷店員是否會主動上交物品，直言若非手機有定位功能恐難以尋回，呼籲華發雪場及涉事店舖正視事件，明確員工拾獲遊客財物後的處理流程，並說明所謂「保管費」是否符合店舖管理規定。

失主表示，撿到他人財物並妥善歸還，是一件值得尊重和感謝的事情，但「拾金不昧」不應該變成「付費贖回」。

前海冰雪世界涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。（香港01）

深圳·前海冰雪世界擁有5條FIS國際雪聯認證的專業滑道。（文旅深圳／前海冰雪世界）

11月23日，Fischer中國總代理在失主帖文下留言致歉及回應，指高度重視事件並一貫堅持誠信、友善的服務準則，涉事門店為合作經銷門店（非直營），目前已第一時間啟動調查程序，核實完整情況後將對外同步最新進展。

《正在新聞》報道，深圳前海冰雪世界工作人員回應稱，雪場沒有授權也不提倡任何收費行為，該舉動與雪場無關，並強調店舖撿到遺失物品應移交客服台代為保管，後續將加強商戶管理與培訓。