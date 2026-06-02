深圳華發冰雪世界與「熱雪奇蹟」僅合作8個月　閃電分手？

自6月1日起，有「全球最大室內滑雪場」之稱的深圳華發冰雪熱雪奇蹟將更名為前海冰雪世界。這意味著融創旗下室內滑雪場品牌「熱雪奇蹟」已退出該項目的日常運營。



據知情人士向《觀察者網》透露，雙方基於各自長期品牌戰略發展，經協商後做出了此次項目品牌名稱的最終調整。



知情人士表示，融創方全盤操盤前海冰雪世界（原華發冰雪熱雪奇蹟）項目至現場施工階段，包括項目定位及規劃、全案設計等，施工圖完成後主要提供設計咨詢相關工作。此後，項目的開業籌備及開業後近8個月的運營管理，均由熱雪奇蹟團隊操盤落地。



前海冰雪世界涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。（香港01）

「熱雪奇蹟關注國內外室內雪場項目拓展和運營，輸出專業冰雪能力，目前已在全國運營11座室內雪場。」該知情人士對《觀察者網》說。

據華發集團官網介紹，該集團總部位於珠海，核心業務有城市運營、房產開發、金融產業、科技產業、商貿服務和現代服務等。

2025年8月底，深圳華發冰雪熱雪奇蹟雪場舉行了開票儀式。作為全球矚目的室內滑雪場，該項目於當年9月29日正式開業。當時，雪場推出了「千萬補貼」活動，稱「為深圳乃至全球冰雪愛好者打造四季可滑的全新冰雪文旅體驗」。

深圳前海·華發冰雪世界——全球最大室內滑雪場（官方圖片）

相關信息顯示，深圳華發冰雪熱雪奇蹟雪場建築面積10萬平方米，配備5條專業滑道，雪道最大垂直落差83米，最大坡度18°，單道最長463米，並設有2處地形公園。

同時，滑雪場配備了4人固抱吊椅索道、4人拖掛吊椅索道以及多條雙人魔毯。此外，項目還規劃了4000平方米的冰雪樂園，打造了20項涵蓋親子互動、趣味競技等類型的雪上娛樂項目。同時，深圳華發冰雪熱雪奇蹟還為青少年提供科學系統的「3階12級」課程，力求打造冰雪運動成長平台。

相關數據顯示，深圳華發冰雪熱雪奇蹟自2025年9月開業以來，人氣持續高漲。僅4個月，該雪場就累計接待滑雪客突破130萬人次。有券商預計，項目成熟後年接待遊客量可達300萬人次，年營收約6.5億元，淨利潤貢獻約1.3億元。

然而，開業僅8個月後，雙方合作戛然而止。據相關報道，「熱雪奇蹟」退出華發冰雪世界，與融創回購股權事宜並無明確關聯。但不可否認的是，此次雙方合作終止，引發了業內對該項目股權走向的關注。

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此外，自6月1日起，深圳該項目消費者的積分、會籍及購票服務已遷移至「華發冰雪」小程序。用戶在熱雪奇蹟未使用完的優惠券，僅限融創文旅旗下其他雪場使用。

另據《觀察者網》了解，熱雪奇蹟目前全國已開業運營11個室內滑雪場，包括廣州、成都、重慶、無錫、武漢、昆明、哈爾濱等地，整體累計接待客流超1300萬人次，單場（廣州熱雪奇蹟）最大年客流近110萬人次。

深圳前海·華發冰雪世界——全球最大室內滑雪場（官方圖片）

自2026年以來，熱雪奇蹟接連落子長三角。2月，蘇州熱雪奇蹟順利開業；近期，熱雪奇蹟又中標台州黃金海岸交旅融合TOD項目冰雪運動中心運營管理服務，此項目總建築面積超20萬平方米，其中室內滑雪場面積近2.5萬平方米。

知情人士稱，這是繼無錫、蘇州雪場順利運營、杭州項目達成合作後，熱雪奇蹟進一步完善華東區域冰雪產業版圖的關鍵一步。

而在今年5月初，合肥熱雪奇蹟項目也已開工建設。目前，熱雪奇蹟在營室內滑雪場項目已覆蓋華東、華中、西南、東北、灣區等全國核心區域。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

