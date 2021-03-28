上海大媽靜音跳廣場舞　居民冀全國推廣　動作整齊竟與此有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-28 17:23

「廣場舞」原本是一種有益身心健康的運動，由於參與者大多以中老年的婦女為主，因此又有「大媽舞」之稱。然而，「廣場舞」的音樂因節奏感強、音量大，一直嚴重滋擾居民的生活。 近日，上海市就出現一種「靜音模式」廣場舞，只見一眾舞者在安靜的環境下翩翩起舞，動作卻保持整齊劃一。原來，舞者都帶上能接收同一頻道的耳機，不少居民及網民得悉後大讚靜音模式的廣場舞，更希望有關做法可在全國推廣。

舞者在無聲環境下翩翩起舞，動作卻非常整齊，原來她們都帶上能接收同一頻道的耳機。（「上海嘉定」微信公眾號）

上海嘉定區安亭鎮紅梅小區旁的花園內，有十幾名來自「傑克水兵舞團」的舞者以「靜音模式」跳廣場舞。雖然現場沒有音樂聲，但他們的舞姿卻非常整齊，吸引了不少居民駐足觀看。原來，一眾舞者都佩戴了耳機，耳機能夠接收播放器設定的頻道，因此所有耳機都能同步接收播放同一首歌，完美解決了音樂聲擾民的情況。

不少居民對「靜音模式」的廣場舞表示讚賞，又透露以往廣場上音樂從早上播放到夜晚，特別影響居民，若能將新方法向外推廣就更好了。不過，有熱愛廣場舞的居民提出建議，比如沒有公開播放音樂的廣場舞缺少了觀賞性。

根據居民的建議，舞團在安亭老街廣場進行第2次試驗表演時，在依舊用「靜音模式」跳廣場舞的基礎上新增一部小型播放器，能夠同步耳機對外播放音樂，但音量僅能保證讓圍觀市民聽到。

舞團第2次的試驗表演，除了吸引市民圍觀，更有許多其他區域和外省市的廣場舞團隊前來學習取經。來自上海市奉賢區的某廣場舞團隊的負責人李惠屏表示，自己體驗「靜音模式」跳廣場舞後，感覺耳機音色好，且沒有任何干擾，坦言其團隊未來都會試用「靜音模式」廣場舞。

據了解，「傑克水兵舞團」的靜音模式廣場舞，是安亭鎮文體中心為解決廣場舞擾民問題進行的探索。團長竇祥新表示，未來將在周邊的廣場舞團隊中做推廣，不斷改進策略，讓更多的團隊能夠接受新模式。

（「上海嘉定」微信公眾號）