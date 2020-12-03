河南許昌立法規定每晚9時後禁唱歌跳廣場舞　網民：建議全國推廣

大媽深夜跳廣場舞擾民時有發生，內地各省市均立例規管。河南許昌市周三（2日）舉行《許昌市文明行為促進條例》新聞發布會，其中《條例》規定，每晚9時後禁止民眾在公共場所跳廣場舞、唱歌，違者最高面臨罰款500元（人民幣）。《條例》於明年1月1日起實施。

許昌市委宣傳部副部長、市文明辦主任劉少林介紹，《條例》是當地制定的首關於精神文明建設的地方性法規，為不文明行為劃出明確界限，可以有效解決文明城市建設中的「老大難」問題。他表示，本次立法的根本目的是建立規則；執法的目的並非罰款多少，而是讓公眾自覺守法。

其中，《條例》第17條規定，市民在公共場所跳廣場舞、唱歌等活動，應當控制音量，不得干擾他人正常生活、工作和學習。夏季每晚9時至次日上午6時、冬季每晚9時至次日上午7時，禁止進行產生噪音的文體活動。若違犯規定，違者將收到警告；警告後不改正將處200元以上、500元以下罰款。

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據了解，《條例》制定過程中，先後有11.2萬餘人參與網上調查問卷。《條例》一審後，許昌市人大常委會法制委、法工委共召開14場座談會、20次修改討論會，社會各界通過座談、來信、來訪、來電、電子郵件等方式，提出976條意見建議。

早於去年6月，黑龍江哈爾濱市已印發《2019年擾民噪音整治工作方案》，規定民眾每晚10時至次日上午6時，不得進行產生環境噪音污染、影響周邊居民正常休息的廣場舞活動。

本次許昌市立例禁止跳廣場舞的時間，相比哈爾濱市的規定時間提早1小時。有網民提出，政府應劃定合適的場所，讓人老有所樂，而非一刀切立例規管。惟有人表示，無論何時何地，任何人進行活動時理應自覺減輕聲量，更建議各省統一借鑒，在全國推廣相關規例。

（綜合報道）