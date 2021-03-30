南京玄武湖綻放罕見「國寶級」綠櫻　花瓣隨開花時間變色

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-30 17:09

櫻花一直深受大眾喜愛，最常見花色大多以粉色、白色、朱紅色為主。近日，江蘇南京玄武湖就有罕見的綠櫻綻放，或深或淺的綠色花瓣都非常特別，與周圍的粉色櫻花形成鮮明對比。 原來，玄武湖種植的綠櫻是國寶級的「鬱金櫻」，約於4年前引入，其花瓣更會隨着開花時間的不同而變色。

玄武湖景區內種植的綠櫻是國寶級的「鬱金櫻」。（微博）

玄武湖公園月影橋旁邊有幾棵開滿綠色花朵的櫻花樹，淡黃綠色的花瓣在陽光照射下近乎透明，綠櫻的花托、花心都是紅色，每朵綠櫻的顏色似乎都不一樣，其中更夾雜了一些白色花朵。不多市民、遊客紛紛圍着綠櫻拍照，更表示是首次見到綠色的櫻花。

南京市玄武湖公園管理處辦公室主任戎飛霞表示，目前綠櫻的品種只有「鬱金櫻」、「禦衣黃」兩個品種，都是國寶級的櫻花，而玄武湖景區內種植的綠櫻是重瓣「鬱金櫻」，是2018年年初櫻洲進行環境綜合整治時引進，目前景區範圍內大約有30棵。

戎飛霞介紹，「鬱金櫻」的繁殖是利用早櫻作砧木嫁接，栽培上的注意事項與其他櫻花品種沒有太大區別。隨着開花時間的不同，「鬱金櫻」的花瓣會呈現不同顏色。「鬱金櫻」初開時花瓣綠色非常明顯，但顏色會逐漸變淺成黃綠色，顏色更透。

戎飛霞表示，「鬱金櫻」屬於晚花品種，在3月中下旬開花，預計可以持續到4月中上旬，花期為20天至1個月。除了「鬱金櫻」，位於玄武湖的櫻洲種植的粉白色「松月櫻」、「市原虎之尾櫻」、「關山櫻」等晚櫻品種也已盛開。

（現代快報／「南京玄武湖景區」微信公眾號）