天網恢恢｜江蘇老夫婦用繩勒死女婿　外孫女手機照片意外揭真相

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-30 18:20

前年3月，江蘇連雲港市灌南縣5旬老婦潘梅及丈夫吳成因不滿「女婿」經常喝酒鬧事，於是餵對方服下老鼠藥，謀害不成後再將對方勒死棄屍。原本兩人以為犯案手法天衣無縫，未料外孫女用手機無意間拍下的照片竟還原了真相。 日前，江蘇省連雲港市中級人民法院開庭審理，潘梅、吳成故意殺人罪成，前者獲刑12年，後者被判終身監禁。

2012年，潘梅向女兒吳霞介紹了自己精挑細選的男子湯正，兩人其後同居生活，並於2014年未婚誕下女兒湯小。惟好景不長，吳霞在誕女不久後搬回娘家，湯正亦跟隨她住在娘家。潘梅透露，湯正在家中經常喝酒，喝多後就會罵人鬧事，於是她要女兒與男方「離婚」。吳成則稱，離婚是為了為吳霞辦殘疾證。

2016年12月，湯正向法院起訴要求撫養湯小，雙方經調解達成一致，湯小由男方撫養並隨其生活。不過，湯小仍然住在潘梅家中，湯正時不時都以看孩子為由上門鬧事，潘梅與吳成多次報警處理。吳成表示，湯正經常在村莊上四處騙錢，整天喝酒鬧事，一家人不僅不能正常生活，鄰里鄉親都「看了笑話」，於是兩夫婦起了殺心。

連雲港市中級人民法院開庭審理，潘梅、吳成故意殺人罪成，分別獲刑12年及被判終身監禁。（網上圖片）

2019年3月中旬，湯正酒後騎電單車來到吳家鬧事，雙方發生拉扯，吳成於是讓潘梅將含有老鼠藥的酒拿給湯正喝，未料對方幾杯下肚後仍毫無反應。湯正一直在吳家「賴死唔走」，吳成逐漸萌生將其勒死的想法，先用一條布帶勒住湯正頸部，潘梅則在另一邊按住湯正雙手。

兩人殺害湯正後，在村莊內一處河灘挖坑，將屍體放入後填平地面，並用幾根玉米桿加以掩蓋。潘梅之後燒毀作案的布條，吳成則從其兄長手上借了磨光機，將湯正騎來的電單車外殼取下切割後出賣。

湯正失蹤後，家屬曾到吳家詢問了解，卻被告知湯正已一段時間沒有到訪，於是將湯小帶走。其後，家屬在湯小的手機中發現一張湯正躺倒在地的照片，湯小更表示「外婆和外公打了爸爸」。

2019年5月，有村民在河邊做農活時不小心陷入泥濘中，同伴拯救時發現河邊疑似有具屍體。隨後，有村民到河灘上尋找，終於在一片被燒過的玉米桿下發現屍體並報警。

連雲港市中級人民法院開庭審理，吳成、潘梅共同犯罪，吳成為主犯，潘梅為從犯。由於二人主動供述犯罪事實，且認罪認罰，可從輕處罰。兩人犯故意殺人罪成，吳成被判終身監禁，剝奪政治權利終身；潘梅獲刑12年，剝奪政治權利1年；二人需賠償湯正母親、女兒經濟損失4.9萬餘元人民幣。

（上海法治報）