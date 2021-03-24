遼寧車禍牽出「殺妻騙保」慘案　保費達2590萬元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-24 18:30

遼寧早前發生一宗車禍，男子周某駕車載着妻子閻某期間，於錦州市古塔區松坡路一處轉盤突然撞向西北角的防護牆，結果周某重傷昏迷，閻某則當場死亡。不過警方深入調查後，懷疑這宗看似是普通交通意外的事故，其實是由周某精心策劃，目的是透過妻子的死亡，騙得總計2590萬元（人民幣．下同）的保險賠償。

事發於2018年1月27日晚上7時許，周某駕車準備走京沈高速回北京過年，結果發生車禍，令後排座位上的妻子當場死亡。隨後，周某被送院搶救，因傷勢過重而一直住院治療，其間做了8次大手術，令偵查員難以獲得口供。法醫則對閻某進行屍檢，發現其顱骨多處骨折，右側的肋骨幾乎全部折斷、氣管和脾臟多處破裂。不過引起法醫懷疑的是，閻某的雙臂沒有任何骨損傷，與正常人在緊急狀況下，會用雙手下意識保護自己的情況相悖。

更可疑的是，法醫還在閻某的胃容物中，檢出兩種精神類藥物成分，其中一種為國家嚴格管控的抗精神病藥，另一種則為治療癲癇病藥物，兩者不可同時服用。後來警方向閻某家屬了解到，閻某成年後已再未癲癇發作過，也未服用治療癲癇病藥物。

此外，警方發現事故地點為轉盤處，但現場勘查卻未發現有任何剎車減速跡象，而周某事發時懷中還抱着一個抱枕，彷彿對撞擊早有準備，再加上警方查出周某欠下總額約600萬元債務，卻於2016年4月起，在沒有固定收入的情況下分別在6間保險公司購買了關於閻某意外死亡的保單，且周某都是唯一受益人，種種疑點皆令警方認定事故必有隱情。

車禍現場（上圖）及閻某遺物中發現的保險合約（下圖）。（微博）

果然，民警追查後發現周某於2017年10月16日，以530元通過微信購買了一瓶「迷藥」，後來證實該藥其實是由其他藥物冒充的假迷藥，且與死者屍檢中發現的成分吻合。經過2年多的治療，周某身體狀況逐漸趨於穩定，警方於是決定對其實施刑事拘留。

經查，警方發現真相是周某在事故發生前，就先騙妻子服下了假迷藥讓其昏迷，隨後便實行一場精心策劃的撞車事故。周二（23日），錦州市公安局指，周某已被檢方依法逮捕，並已向法院提起訴訟。

（澎湃新聞）