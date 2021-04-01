中國首間性愛娃娃體驗館被封　店主：本意為助男性工人解決性需求

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-01 14:41

2018年，中國首間性愛娃娃體驗館「愛愛樂」在深圳龍崗區開業，一度在網絡上引起爭議，有人稱「飲食男女，人之大欲」，也有人稱「有悖倫理道德」、「物化女性」等。就在爭議聲中，「愛愛樂」2020年在深圳坂田區開設了分店，這兩間店均有成人用品銷售、批發、零售、研發的營業執照。 然而，今年3月11日，「愛愛樂」兩間店舖被警方查封，至於查封原因，深圳市公安局、龍崗區公安分局及派出所均未有作出明確答復。 對此，有內地律師表示，矽膠娃娃體驗館是新生事物，現在並無禁止性法律認定其是違法行為。

2018年9月，中國首間成人矽膠娃娃體驗店在深圳開業。（上游新聞）

「愛愛樂」的老闆是35歲的湖北人李博，他在網絡上被稱為「全國最懂矽膠娃娃的人」。李博讀中學時就輟學打工，擺過地攤、賣過羊肉串、開過飯店，但都以失敗告終。後來李博發現深圳富士康廠區附近都是男性工人，便產生做矽膠娃娃體驗店，幫助有性需求的人解決問題的想法。2018年9月，李博在深圳龍華區富士康工廠附近，開了全國首間成人矽膠娃娃體驗店「愛愛樂」。

此後，關於「愛愛樂」的爭議就一直未斷，有體驗過的殘疾人顧客說，「這是半輩子最有尊嚴的一次性生活」，也有體驗過的顧客稱，「用這種方式，不出軌，又利於家庭和諧」，也有人問「為什麼不只賣娃娃？為什麼非要開體驗店？」

李博表示，他開矽膠娃娃體驗店，可以最大程度避免購買矽膠娃娃後在家庭中產生的尷尬，「將矽膠娃娃實物買回家，不方便保養，更不方便儲存。要是家人、朋友看到家裡擺放矽膠娃娃，會非常尷尬。顧客只需花100多元（人民幣，下同）娃娃清潔保養費，就可體驗一把。購不購買，全憑顧客意願。」

2018年9月，中國首間成人矽膠娃娃體驗店在深圳開業。（上游新聞）

對於有人質疑開矽膠娃娃體驗店「違背倫理道德」、「物化女性」，李博表示，「矽膠娃娃是物，不是人，這是本質區別。人有情感有思想，矽膠娃娃是用於解決生理需求的工具，我只是將這個工具賦予了它應有的功能，並不存在物化女性的意圖，也未涉及到道德倫理。如果照這種邏輯，女性們使用的情趣用品，是否也在物化男性呢？」

在兩間「愛愛樂」被深圳警方查封後，李博稱目前還有外債40萬元，兩間店投資的180萬元也馬上就要打水漂了。而至於為何被查封，李博稱至今也不知道答案，「資這麼大，說關門就關門，何時開門遙遙無期。總得給個理由吧」。李博覺得自己非常失敗，不是一個好父親，對不起妻子和父母。而對於未來的規劃，李博希望「愛愛樂」可以重開。

對此，有內地律師表示，矽膠娃娃體驗館是新生事物，現在並無禁止性法律認定其是違法行為。法律上也認定賣淫嫖娼的對象一定是人，必須在人與人之間發生。而矽膠娃娃只是物，亦不構成法律意義上的賣淫嫖娼和組織賣淫。

（上游新聞）