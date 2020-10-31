廣西南寧性愛娃娃成人體驗館：顧客多80後90後　有人弄斷娃娃手腳

廣西近期出現多間矽膠娃娃成人體驗館，供顧客與娃娃纏綿床褥解決性需求。有網民認為這類體驗館違背「公序良俗」，但亦有不少意見認為無傷大雅。 對此南寧其中一間體驗館的店主趙林（化名）近日接受內媒訪問，就開店心路歷程及工作日常娓娓道來。他指自己以前在工地打了十幾年工，知道很多農民工背井離鄉，生理需求難以滿足，因而啟發其不惜花費大量積蓄也想為他們帶去短暫的歡愉。

趙林介紹，自己2013年在外打工時，發現許多背井離鄉的民工賺了一點錢就去找女人，當中有人受騙，有人得病，家庭也受到影響，這些事情讓他非常難受。後來，他看到深圳一家名為「愛愛樂」的矽膠娃娃體驗館，非常佩服與自己一樣曾為打工者的老闆有勇氣開第一家，於是經過足足幾個月的思想鬥爭後，終於在兩個月前開店，為此花了十幾萬元（人民幣．下同）的積蓄。

據了解，「愛愛樂」體驗館位於深圳龍華區富士康工廠附近，老闆指自己之所以在工廠旁邊開店，正正是鎖定了「沒有更好釋放方式」的廠工們，但亦因而引發坊間關注。對此趙林認為，體驗館的仿真娃娃可以滿足一部分人的需求，同時也不會讓人產生人和人之間的感情問題，確為一個解決方法。

趙林店內現有多個矽膠娃娃，價格在幾千到幾萬不等。（澎湃新聞）

針對坊間有指矽膠娃娃體驗館半個月就可以回本，趙林澄清並沒有那麼誇張，強調他們採取的是銷售和體驗相結合的模式，可以回本，但還是以體驗的為主，真正賣出的不多，錢其實不好賺。究其原因，他稱還是出於觀念問題，畢竟矽膠娃娃不是真人，「有些人覺得比較驚奇，過來看看就走了」。

他續介紹，自己店內現有6個矽膠娃娃，從廠家進貨，價格在幾千到幾萬不等，至於體驗價位介於100多到300多，通常一天可接待兩三個人。每當客人體驗完，他們都會扛七八十斤的矽膠娃娃去進行雙氧水和紫外線消毒等工作，過程需要一個小時，扣除人工費和消毒費用，其實剩下的利潤空間並不大。

趙林店內的房間環境。（澎湃新聞）

對於有人質疑其開店目的，趙林不以為然，強調自己身處於農民工群體中，更加理解他們，「他們來的時候『鬼鬼祟祟』的，走的時候表情就很放鬆，還會感謝我們」。他又披露，客人基本都是80、90後的民工，有時他去房間消毒時，還見過有娃娃斷手斷腳，「從中能判斷出來這些客人平時非常壓抑」。

有內媒在大眾點評App上搜索發現，南寧市有多家同類的成人體驗館，體驗價格多在99至388元之間。對於法律問題，南寧市市場監管局一名工作人員周五（30日）表示，店鋪在申請營業執照時，其經營範圍凡是在政府規定的負面清單範圍一律都不予登記。而充氣娃娃體驗館屬於新型行業，不在負面清單規定範圍內，故從登記層面而言是合法的，至於是否「涉黃」則要問警方。

南寧市有多家同類的成人體驗館，體驗價格多在99至388元之間。（大眾點評App截圖）

趙林也表示，店鋪仍處於尷尬期，由於現時沒有統一標準，他只能通過諮詢醫生或者專家的方式完成每一個消毒流程，希望有關部門能制定規範流程，如果商家做不到就可以進行取締。

針對相關現象，華中師範大學生命科學學院教授彭曉輝認為，矽膠娃娃體驗店是一個新的嘗試，對進入城市、沒有配偶或和配偶長期分居的打工者而言，或是他們人際性關係的一個短期輔助手段。雖然其必有不足的地方，但不違反法理和道德，管理部門不應急於下結論，而應在調研的基礎上進行規範和管理。

網民點睇：

這種服務的存在一定程度上可以減少性犯罪的發生。 所以說底層民眾有需求，只要不違法，可以理解。也應當理解。 滿足生理需求可以理解，可是衛生問題呢？有需求自己買玩具自己解決不好嗎，共享不太好吧。 只要每天定期清洗消殺，並且再穩穩價格，我找不到其他反對的理由。除非那個反對的人是無性繁殖出來的道德仙人。

（澎湃新聞）