安徽男大生入伍翌日拒服役　遭罰款4萬餘元　兩年不得復學或出境

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 21:45

安徽農業大學現年20歲的大二學生劉帥，2020年9月入伍服役，被分配至新疆軍區某部。他到達部隊翌日，便表現出不適應軍中生活，提出要離開部隊。 經勸導無效後，中共南疆軍區紀律檢查委員會對劉帥作出拒服兵役除名處理決定，包括罰款4萬餘元（人民幣．下同），兩年內不得復學或出境等。

安徽省合肥市蜀山區政府網站4月2日發布消息稱，區徵兵辦3月16日已對劉帥作出處理決定。上述決定指，劉帥，男，漢族，河北省邯鄲市臨漳縣人，2019年考入安徽農業大學，2020年9月經體格檢查、政治考核、役前訓練、審批定兵等手續正常入伍，被分配至新疆軍區某部服役。2020年9月17日到達部隊後，次日就表現出不適應，提出要離開部隊。

拒服兵役代價慘痛，安徽男大生戶籍將背負「拒服兵役」永久字樣。（示意圖／網絡）

經部隊及其家人多次思想教育和引導無效後，中共南疆軍區紀律檢查委員會於2020年11月6日對劉帥做出拒服兵役除名處理決定。按照相關規定，安徽農業大學於2020年12月21日給予劉帥兩年內不得復學的處理意見。

區徵兵辦決定，取消劉帥義務兵優待，按蜀山區當年義務兵家庭優待金的2倍46866元予以罰款；將其納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒，金融部門3年內不得給予其信貸優惠政策和利率優惠政策。蜀山區組織、人社等部門不得錄用其為公務員或者參照公務員法管理的工作人員、事業單位人員及國企工作人員。安徽農業大學2年內不得為其辦理復學手續。蜀山區媒體將其作為違反《兵役法》的反面典型，向社會通報。

此外，戶籍地公安部門在其個人戶籍「兵役欄」備注「拒服兵役」永久字樣，2年內不得為其辦理出國（境）手續。戶籍地民政、住建部門不得將其納入困難補助及保障性安居工程保障范圍。戶籍地行政審批部門3年內不得為其辦理經商辦企業手續。

（綜合報道）