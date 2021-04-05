新疆棉花｜李寧波鞋炒至近5萬元一對　有人幾天賺一輛車回來

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 13:11

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，像是Nike、Adidas等多個運動品牌都被列為抵制對象。 內媒《每日經濟新聞》4日報道指，內地近日出現國產人氣球鞋漲價、缺貨的消息，李寧及安踏等多款球鞋甚至出現炒賣熱潮，一雙原價幾百元（人民幣，下同）的限量球鞋動輒少至數千元，有球鞋從業人員一口氣掃了10多萬元的貨，賺回了一輛車的1錢。

+ 3 + 3 + 3

報道指，最近在內地網絡上，國產球鞋漲價、缺貨的消息引起關注。一名網友展示的一款安踏哆啦A夢聯名球鞋，發售價格是499元，現在是3699元，漲了三千多。而在得物APP等平台上，從該款球鞋的成交記錄上可以看到，42.5碼售價為4599元，較發售參考價漲了8倍多，而這款鞋最近購買記錄有近9000條。

另一位網友展示的李寧Counterflow溯璃系列板鞋，下單時469元，買完後再來看已經漲至699，該網友稱「或許我該去炒鞋」。

此外，又如李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款，40碼的售價為10889元，相比發售價1699元漲了近6.4倍。同時，這款鞋最近購買數據達271條，剛成交一筆的交易價格為8989元。該款球鞋的最高售價更為29999元。

報道又指，更誇張的是，以李寧韋德之道4全明星銀白款為例，頁面顯示僅有42碼，售價竟高達48889元。而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅達31倍。不過頁面上卻並無最近購買記錄，似乎是「有價無市」。

一名在球鞋行業從業多年的人表示，這段時間的行情非常神奇。在他的朋友圈裡，做國貨的同行不斷刷屏「求貨源，加價拿」。有同行一口氣掃了10多萬元的貨，賺回了一輛車的錢。

內地多個手機品牌的應用商店，均已下架Nike和Adidas的官方應用程式：

該從業人員表示，另一位做球鞋生意的老闆基本以Nike、Adidas等品牌球鞋為主，最近突如其來的消息讓店鋪銷量斷崖式下滑，幾千萬元的庫存堆在了倉庫裡。商品在不斷降價，保守預計這波至少得虧好幾百萬。

官媒：鞋是用來穿的，不是用來炒的

官媒人民網5日發表題為「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎」的評論文章，指炒鞋客在商言商沒有錯，但是不能為了大發橫財，就扔掉了倫理，突破了底線。這種無底線炒鞋，不僅導致國產球鞋價格飆升，特別是一些爆款鞋出現了一鞋難求的現象，還傷害了廣大消費者的愛國情懷。從某種程度上講，可以說是在消費廣大消費者的愛國心。

文章又指，鞋是用來穿的，不是用來炒的。遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。