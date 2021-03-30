新疆棉花｜燒鞋等過激行為湧現　環時：混進了壞人搞「加速主義」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-30 10:49

瑞典服裝零售商H&M去年曾發布一則有關新疆的「盡職調查」聲明，稱對新疆少數民族被強迫勞動和受宗教歧視的報道表示關切，因此不再與位於新疆的任何服裝製造工廠合作。該聲明自上周三（3月24日）起在內地社交媒體上遭到網民聲討，也波及Nike、Adidas等一眾西方品牌。 官媒《環球時報》就刊文指出，「今天，抵制H&M的群眾隊伍裡混進了壞人」。一些網民「不那麼理智的舉動」，例如炒作焚燒Nike鞋的影片、謾罵還沒做反應的藝人、號召大遊行支持祖國等，「這些人就是所謂的『加速主義』，我反對不了你，就給你下套，鼓噪你走向極端，再傳播出去，製造分裂」。

近日，部分內地民眾因新疆棉議題抵制歐美品牌，但也陸續出現一些過激言行。除了微博上一些人貼出自己「扔鞋」表示不再穿Nike，博得一片叫好外；還有一些地區的新建案拉起紅色長布條，上面寫著「本樓盤謝絕身著耐克和H&M者參觀」。

此外，還有不少網民，謾罵銷售相關衣服鞋子的直播主，批評還穿著Nike鞋的人不愛國、是「漢奸」，並要他們「滾」，把這些主播都罵紅了眼眶。一名Nike分店主播女孩抽泣著請求：「別罵我好嗎，我一件都不賣了，但我每天必須要上班。」還有主播說：「你們可以不買，但不要人身攻擊，其實每個人真的都不容易。」

網民呼籲理性愛國

不過，也陸續有網民呼籲理性愛國，稱「不能拿外人的錯，懲罰自己的同胞」。微信公眾號「張江平台經濟研究院」周日（28日）就刊文指出，無論H&M、Adidas還是Nike都不是奢侈品牌，喜歡買的普通人如今成了狙擊對象，「花996（意指超長工時）辛苦攢下的工資買的衣服鞋子，突然就變成了崇洋媚外的證據。不跟著扔、跟著罵，就是不愛國」。

在一篇名為「H&M抵制新疆棉花事件反思：自己人打自己人，算哪門子愛國？」的文章中，作者說，用嘴支持國貨和用錢支持是兩回事，「哪怕耐克退出中國市場，也不代表國產品牌能迅速搶佔……合理合法地購買自己需要的產品，真的和不愛國沒有太大關係。」

環時：警惕「加速主義」製造分裂

《環球時報》刊文指出，有一些地方傳媒到H&M門市蹲守，直播進出的人群。有人上傳了Nike門市前聚集抗議，以及焚燒Nike鞋的影片。有人在一些相關品牌簽約藝人還沒做反應之前，不是作提醒，而是激烈謾罵，而相關藝人隨後實際上都發了聲明。還有人「號召」美國華裔穿李寧大遊行以支持祖國。

文章澄清，網上直播間售貨員爆出被罵哭的新聞，但其實一些網民在評論下方，都在呼籲不要為難「打工人」。所謂在Nike門口抗議，實際上是幾年前的活動因為現場組織問題遭參與者質疑的舊影片。

▼ 環時指「加速主義」的套路已被一些網民看穿

文章稱，「我們要警惕那些不那麼理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑、搞加速主義的力量」，「這些人就是所謂的『加速主義』，我反對不了你，就給你下套，鼓噪你走向極端，再傳播出去，製造分裂」。

「加速主義」（Accelerationism）原意是指資本主義制度或歷史上某種技術相關的社會進程應該被加速，以產生巨大社會變革。但近年來，一些對中國政治和社會現狀不滿的人士，將這個詞引申為一種政治路線和理想：「與其擔憂現在不斷惡化的政治現狀，不如期待殘局來得更快更徹底一些，不破不立」。

相關圖輯：H&M實體店遭到中國消費者抵制（點擊放大）↓

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籲堅決批判H&M 但要「統戰」未表態企業

環時文章又指，除了H&M外，網民翻出其他外國服裝品牌，如NIKE之前發的聲明，指其也是抵制新疆棉花的品牌之一，但仔細閱讀NIKE的聲明，發現其用詞是「has not found evidence」（沒有發現證據）。

文章呼籲，「對於如H&M這種主動挑釁的，堅決批判，同時也保持理性，提防混入人群中煽動情緒、煽動仇恨的反串黑。對於那些沒有明確表示抵制新疆棉花的外國企業，我們要統一戰線（指聯合及團結其力量）。如果有故意造謠的，我們需要把他們從謠言里拉出來，而不是把他們推到對立面去。」

（綜合報道）