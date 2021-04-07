新冠疫苗｜網球一姐王薔澳洲教練反對打針：未告知成分恐有副作用

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為了保證賽事順利，國際女子網球協會（WTA）決定大力推廣新冠疫苗。中國「一姐」王薔的澳洲教練卡殊（Pat Cash）3日（上周六）在Twitter發文抨擊，指新冠疫苗根本無法幫助球員避免感染病毒。

此外，卡殊還強調WTA等組織沒有告知疫苗成分，這意味著很有可能對球員產生副作用。

卡殊對於WTA決定推廣疫苗表達了不滿，他指他感到很震驚，又指據他所知，大多數職業選手都不願意接種疫苗。

卡殊又表示，WTA沒有向球員和他們的團隊提供關於疫苗實際成分的信息，也就是說他們迴避了副作用。他回應網民時又指，「我知道我吃的任何藥的每一種成分，這難道不是理所當然的嗎？」

根據資料，55歲的卡殊曾贏得1987年溫布頓男單冠軍。去年底，卡殊宣布成為王薔新教練。

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