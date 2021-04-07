新冠肺炎｜雲南瑞麗昨增2宗本土病例　60萬劑國藥疫苗已運抵備用

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-07 10:20

內地昨日（6日）報告新增12宗新冠肺炎確診病例，其中10宗為境外輸入病例，包括上海2宗，四川2宗，北京1宗，江蘇1宗，福建1宗，山東1宗，湖北1宗，廣東1宗，另有2宗本土病例，均在雲南瑞麗；無新增死亡病例；無新增疑似病例。另截至目前，共計60萬劑國藥集團中國生物新冠疫苗已運抵雲南。

目前境外輸入有182宗確診病例，包括1宗重症病例，現有1宗疑似病例。累計5371宗確診病例，累計5189宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有248宗確診病例，包括1宗重症病例，累計85457宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告90341宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到994598名密切接觸者，尚有7550名密切接觸者在醫學觀察。

另外，各地報告新增8宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日4宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日13宗解除醫學觀察4例，均為境外輸入；尚有295宗無症狀感染者在醫學觀察，其中268宗為境外輸入。

在備受關注的雲南，昨日新增2宗確診病例，皆為中國籍的普通型病例，數字亦相比前日的15宗大幅回落。患者均為瑞麗市對重點人群和密切接觸者核酸檢測中發現，事後立即被以負壓救護車轉運至定點醫療機構，目前流調工作仍在緊張進行中。而截至昨日24時，雲南現有68宗確診病例，其中3宗為境外輸入，65宗為本土，另有46宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入，27宗為本土，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

此外，為支持雲南抗擊疫情工作的順利開展，國藥集團中國生物積極調配資源，兩批分別30萬劑的新冠疫苗先後在上周五（2日）上午11時及上周六（3日）下午10時半運抵雲南省疾控中心。上周五起，瑞麗開啟全民新冠疫苗接種工作，擬5天內完成30萬人接種。現時瑞麗已緊急設置25個疫苗接種點、336個接種台，24小時運作，預計昨日完成對適宜人群全覆蓋的新冠疫苗接種工作。全國方面，據國家衛健委統計，截至上周六，全國各地累計報告接種1.37億劑次新冠病毒疫苗。

（綜合報道）