大連一民居熱水爐爆炸男戶主身亡　家屬向生產廠商索賠128萬

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-10 12:18

今年1月3日，大連市開發區一處民居的電熱水爐發生爆炸，屋內一片狼藉，47歲的男戶主被嚴重燙傷，並在搶救6日後不幸身亡。隨後，男戶主的妻兒對熱水爐的生產廠商提出訴訟，並索賠128萬元（人民幣，下同）。目前，熱水爐的爆炸原因仍有待調查。

1月3日，大連市開發區一處民居電熱水爐發生爆炸，男戶主身亡。（網上圖片）

徐先生及魏女士為了方便正在讀高三的孩子上學，去年在大連市開發區高民里購買了一處二手房，並於12月底入住。今年1月3日凌晨2時許，房間的衛生間內傳出一聲巨響，「聲音特別大，就像放鞭炮一樣」，徐先生在被驚醒後走進衛生間查看異樣，但此時熱水爐卻發生爆炸。據魏女士憶述，「整個屋子瞬間就什麼也看不清了，房間裡瀰漫著滾燙的水蒸汽。」

熱水爐發生爆炸後，房間內頓時一片狼藉，窗框變形移位、窗戶玻璃和衛生間的門都已破碎。停放在樓下的五台私家車亦被飛出的碎片砸至不同程度受損。而徐先生則因嚴重燙傷被緊急送院，「手上都沒有皮了，身上也好多塊掉皮」，經診斷，徐先生全身為85%Ⅱ°燙傷，並出現低血容量性休克的情況。在進行6日的搶救之後，徐先生因多器官功能衰竭不幸身亡。

1月3日，大連市開發區一處民居電熱水爐發生爆炸，男戶主身亡。（網上圖片）

而涉事熱水爐的外殼在發生爆炸後已經嚴重破損，但從殘存的部分中可以看出印有「OPDIAN」字樣的品牌名稱。該熱水爐的《合格證》顯示，生產日期為2019年5月，即是僅1年多的時間熱水爐就發生了今次事故。

據魏女士介紹，這款熱水爐在他們入住前就已經被安裝。經過多方詢問，房屋的裝修人員表示，這款熱水爐是通過正規渠道購買，未有收據但是有轉賬記錄。隨後，魏女士與「OPDIAN」熱水爐的生產廠商取得聯繫，並提出索賠要求，但就未能如願。

1月3日，大連市開發區一處民居電熱水爐發生爆炸，男戶主身亡。（網上圖片）

今年3月份，魏女士及兒子委託律師，將生產廠商告至法院，請求法院判令對方賠償128萬餘元，其中包括醫療費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害賠償金、房屋貶值費用、房屋裝修損失和汽車維修費等十餘項費用。

另外，對於為什麼熱水爐會發生爆炸，有業內人士表示，電熱水爐屬於相對封閉的壓力容器，綜合多宗爆炸案例來看，多是因為儲水罐壓力過大而釀成了爆炸事故。

1月3日，大連市開發區一處民居電熱水爐發生爆炸，男戶主身亡。（網上圖片）

（半島晨報）