上海首宗｜女子遭天降垃圾袋擊傷　男被告犯高空拋物罪判囚8個月

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-10 16:46

今年2月10日，上海市楊浦區的于某某在3樓家中，將一隻裝有陶瓷杯碎片等物的垃圾袋從陽台扔下，未料卻將路人姜女士（化名）擊中，導致其頭面部受損。 上海市楊浦區人民法院周五（9日）對該案進行一審判決，被告人于某某因犯高空拋物罪被判處有期徒刑8個月，罰款5000元（人民幣，下同）。 據了解，這是自《刑法修正案（十一）》正式施行後，上海首次以高空拋物罪提起公訴的案件。

2月10日上午9時許，受害人姜女士在經過楊浦區瀋陽路一處民居時，遭到一個「從天而降」的裝有碎陶瓷片的白色垃圾袋擊中頭部，右側眼角當場流血不止。後經鑑定，姜女士面部瘢痕損傷程度構成輕微傷。

經過偵查，當地警方於3月2日將于某某拘捕歸案，于某某承認了上述犯罪事實。于某某的家屬在案件審理期間向法院預交6萬元的錢款用於賠償。

楊浦法院經審理認為，被告人于某某從建築物高空拋擲物品，情節嚴重，其行為已構成高空拋物罪。于某某到案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，預交錢款用於賠償，依法可以從輕處罰。據此，判處其有期徒刑八個月，罰款5000元。

受害人姜女士在被垃圾袋擊中頭部後，右側眼角當場流血不止。（央視新聞畫面）

值得注意的是，今年3月1日，《刑法修正案（十一）》正式施行。負責承辦此案的楊浦區檢察院檢察官湯旻表示，新施行的《刑法修正案（十一）》新增了高空拋物罪，對高空拋物行為作了更加嚴謹的區分界定，明確規定從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑拘役或者管制並處或者單處罰金，同時構成其他犯罪，依照處罰較重的規定定罪處罰。



湯旻說，這一法條的制定和適用，能夠更加準確地高空拋物涉嫌犯罪的行為予以界定、區分，更加體現了罪責刑相適應的司法理念，避免了以往因危害不達標準而不能予以法律制裁，亦或是處罰太重的情況，彰顯了公平正義。

（法制視界）