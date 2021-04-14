廣州學生犯危險駕駛罪　因被加拿大名校錄取而免予刑事處罰

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-14 14:07

2020年7月18日晚，廣州的小余與朋友飲酒慶祝高中畢業後，在無證駕駛一輛無車牌的電單車返家途中被警方截查，經過酒精測試，小余血液中的酒精含量超標，屬於醉酒駕駛。 近日，廣州市番禺區法院對該案進行一審判決，被告人小余犯危險駕駛罪，但因其犯案時剛滿十八歲、心智不成熟，且已被加拿大兩所名校錄取，若被判處刑罰可能失去求學機會，故免予刑事處罰。

番禺區法院認為被告人小余犯危險駕駛罪，免予刑事處罰。（網上圖片）

據《羊城晚報》報道，小余是2020年應屆高中畢業生，在校期間品學兼優，無違反校規校紀等情況。2020年6月以優異成績畢業，並先後被加拿大兩所名校錄取。2020年7月18日晚十時許，小余因無證且醉酒駕駛一輛無車牌的電單車被警方截查。

近日，案件在廣州市番禺區法院進行一審宣判，法院認為，被告人小余犯罪情節輕微，案發當日小余喝酒後騎行的距離較短；深夜行駛社會危害性較小、犯罪情節輕微；且被告人小余自願認罪，歸案後如實供述自己的罪行，自願簽署《認罪認罰具結書》。法院又稱，小余犯罪時剛剛年滿十八歲，其在校期間無發生過違反校規校紀情況、一貫表現良好，並先後取得加拿大知名高校的錄取通知書，故免予刑事處罰。

番禺區法院認為被告人小余犯危險駕駛罪，免予刑事處罰。（視覺中國）

該院刑庭四級高級法官章瑩表示，被告人小余無視國家法律，在道路上醉酒、無證駕駛電單車，其行為已構成危險駕駛罪，依法可對其適用「拘役，並處罰金」的量刑幅度予以處罰。但被告人小余犯案時心智尚不成熟，對自身行為控制能力不足，犯罪後有深刻的悔罪表現。若被判處刑罰，基於出入境及學校管理要求，可能失去求學機會。

章瑩又稱，根據寬嚴相濟的刑事司法政策，參照對未成年人「教育為主、懲罰為輔」的審判原則，對被告人小余定罪免刑，可以促使其改過自新，繼續完成學業，經審判委員會討論，決定對其免予刑事處罰。

（羊城晚報）