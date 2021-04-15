日本核廢水｜內地藝人任豪捱轟　涉籲中國建「大罩子」助日本封廠

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-15 18:37

周三（14日），內地「小鮮肉」藝人任豪就日本政府將福島核廢水排入大海一事，在社交網絡發表言論指，「希望中國幫助日本在福島核電站建『更大的罩子』，封閉該地區為核廢水處理廠」，引發熱議。 周四（15日），公安部新聞中心、公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」發文點名批評任豪稱，「事關國家安全的事不容抖機靈，否則脫粉肯定不可避免」，並配圖「好好學習，天天向上」。

據了解，任豪1995年出生於四川成都，2019年在內地選秀節目《創造營2019》中以第9名的成績出道，加入男子唱跳組合R1SE，曾參演電視劇《擇天記》、《千古玦塵》。

周三晚，任豪在微博發文指，「如果我們祖國願意去幫他一把，全世界人就能明白什麼是中國力量和中國製造的能力。戰爭我們永遠不能忘，可是這顆蔚藍星球是我們共同的家」，並配圖畫出了「更大的罩子」，以及標註了內地主要東部城市與日本福島的距離。

任豪的言論一經發表，就在網絡上引發惹議，有粉絲爭先為其「洗白」，亦有網民稱其「頭腦簡單」。面對網絡上的爭議，任豪將涉事微博刪除，並續稱「微博不是本人意願刪除。如果你的冷嘲熱諷能喚起大家的重視，一起呼籲保護這顆地球海洋不被破壞，那我覺得罵罵我也還挺開心的。我不是科學家，我只是和你一樣生活在這顆星球的灰塵，謝謝你能看到。」

任豪1995年出生於四川成都，2019年在內地選秀節目《創造營2019》中以第9名的成績出道。（綠洲）

對此，網民並不買賬：

「做個任，豪嗎（普通話諧音：做個人，好嗎）」。 「我願稱之為腦血栓」。 「沒文化就多讀點書」。 「真的丟人現眼」。 「最煩書都沒讀過幾本，學識半瓶晃蕩的明星藝人發表政治指導意見」。

對於任豪的這一言論，其粉絲紛紛表示「脫粉」，多個官方賬號亦對其點名批評。「中國反邪教」就發文指，「一個知識越匱乏的人，越是擁有一種莫名其妙的勇氣和自豪感。」

（微博/網易新聞）