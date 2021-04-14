日本核廢水｜國民黨批蔡政府回應軟弱　籲駐日代表「示範喝一杯」

撰文： 屈彥辰 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-14 14:56

日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，在台灣，國民黨周三（14日）召開「福島核廢水放流入海！衝擊台灣漁業，蔡政府不該軟弱」記者會。 國民黨表示，日本上述做法引發周邊國家強烈抗議與不滿，但鄰近的台灣政府面對台灣漁業恐受到嚴重衝擊卻回應軟弱。國民黨要求蔡英文政府應該表達更積極的抗議、反對作為，以保護海洋生態資源與台灣漁民生計。

國民黨表示，總統府僅説「台灣原能會已正式向日方表達反對意見」，但既然主管核能事務的台灣原能會在日方前一天告知時認為不妥、持反對立場，當日方正式宣布時，台灣總統府更應該進一步堅持反對的態度，而非抱持「反對了也沒用」的消極心態。

國民黨細數蔡英文政府的消極反應，稱台灣行政院也只回應「已多次向日方表達環保團體與國人之憂慮與反對之意」，卻無任何因應處置的具體作為，包括台灣外交部、台灣農委會等相關單位的回應則軟弱無力，僅是表達關切、會了解進度等；而駐日代表謝長廷評論時事議題時能言善道，面對日本排放核廢水的重大議題，僅用短短110個字的Facebook帖文回應，甚至不敢以自身立場説出反對或抗議，只敢用台灣原能會曾表達反對意見來搪塞。

國民黨指出，曾大力反對興建核四的謝長廷，卻不敢用力抗議日本將核廢水放流大海，難道核廢水污染海洋環境、傷害海洋資源不是嚴重的問題嗎？謝長廷遇到日本政府就軟了腳，真的是名符其實的「助日代表」嗎？

國民黨台北市議員羅智強4月14日也在臉書（Facebook）發文表示「福島核廢水，謝長廷先喝我OK 」。 （Facebook@羅智強）

另一方面，國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強4月14日也在Facebook發文表示，日本福島核廢水終於要回到海洋母親的懷抱，「助日代表」謝長廷趕快出來幫日本説話吧。羅智強説，為了消除各國的疑慮，建議日本不妨邀請謝長廷示範喝一杯被稀釋過的福島核廢水，他相信以謝長廷對日本的深厚情誼，一定不會拒絕，「福島核廢水，謝長廷先喝我OK 」。

對於國民黨上述說法，民進黨發言人謝佩芬表示，不論是台灣總統府和台灣行政院都已清楚表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達台人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見。謝佩芬抨擊，很遺憾看到國民黨又在借題發揮，進行政治鬥爭的操作。

（綜合報道）