「17元吃海底撈」登微博熱搜　網民效仿後稱「服務沒那麼好了」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-16 11:39

一直以服務態度優秀而著稱的海底撈，因提供免費的清水鍋底以及每人10元（人民幣，下同）樣式豐富的自選蘸料，致使網絡上流傳了很多「低價吃海底撈」的攻略。 周四（15日），一條「17元吃海底撈」的話題登上微博熱搜榜，並引發人們效仿。但一名來自廣東佛山的網民稱自己花費27元吃海底撈，疑似因花銷少而遭到店員區別對待。對此，該海底撈門店有工作人員回應指，「不會區別對待，後續也不會因此設置最低消費。」

一條「17元吃海底撈」的話題登上微博熱搜榜，並引發人們效仿。（每日經濟新聞）

事緣於一條「17元吃海底撈」的微博，該微博發布的賬單顯示，一份撈麵7元、一份自選蘸料10元、四份清水鍋底0元，合共消費17元。「還打包了不少零食，吃不完的花生、水果、牛肉粒，還現場做了手部護理。」

微博登上熱搜榜後，引發不少網民評論：

「這樣吃的雖然不犯法，但是缺德」。 「佔這種小便宜很自豪嗎」。 「都是這些人把原本免費的弄成了收費的」。 「海底撈搞這些小菜小料是服務正經吃火鍋的顧客的，不是讓人鑽空子白吃蹭喝的」。 「你十幾塊錢去隨便一家店吃碗麵，吃盒快餐不好嗎」。

雖然網絡上對於此事的評價多為反對，但亦有人稱看過很多「低價吃海底撈」的攻略，忍不住帶著孩子去體驗一次。廣東佛山一名網民稱自己「點了4個清水鍋、半份粉絲、一個生雞蛋和一碗米飯，總共花費27元。」但該網民說覺得自己今次的體驗「尷尬得不行」，雖然店內服務員送了油條與西紅柿，給小朋友送了玩具，但是「海底撈的服務好像沒那麼好了，食物是有送了，但是態度什麼的，讓我覺得很尷尬，等候美甲的時候他們也不上水。」

對於疑似有人在海底撈遭到區別對待，該門店店員回應稱，低消費行為在他們店只是偶爾發生，「客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由，客人只要進來了，都會接待的。就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待。」

被問及會否因低消費行為在店內的發生而影響生意，該工作人員表示，「不管店內生意好不好，只要客人來了，然後正常點菜，正常吃飯，我們都正常服務。後續也不會因此設置最低消費。」

（每日經濟新聞）