新冠疫苗｜前NBA球員馬布里接種　稱「北京人當然要在北京打」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-17 11:05

北京市3月下旬全面啟動在京外籍人士新冠疫苗接種工作。 周五（16日），CBA（中國男子籃球職業聯賽）球隊北京紫禁勇士籃球俱樂部（北控男籃）總教練、前NBA球員馬布里（Stephon Marbury），在微博表示已在北京接種新冠疫苗，並稱「北京人當然要在北京打疫苗」。

馬布里在微博發布了自己接種新冠疫苗的短片，短片中他顯得輕鬆，一邊接種疫苗一邊稱，「我現在要打中國疫苗了，終於和大家一樣了，是為了確保健康，也不會傳染給其他人，我要回美國一趟，我在中國打啦。」

對此有網民表示支持：

「這個要給老馬點讚」。 「老馬辛苦啦，回家好好休息」。 「老馬加油，你是最棒的，支持你」。

馬布里是首位獲得中國永久居留權的外籍名人。（微博）

據公開資料顯示，馬布里1977年出生於美國紐約，他在NBA生涯中曾效力於布魯克林籃網（Brooklyn Nets）、鳳凰城太陽（Phoenix Suns）、波士頓塞爾提克（Boston Celtics）等隊伍，曾2次入選NBA全明星陣容、2次入選NBA最佳陣容。2010年，馬布里登陸中國聯賽，並取得2009—2010年CBA全明星賽最有價值球員稱號。2019年，馬布里開始任職北控男籃總教練。

值得關注的是，2014年4月2日，馬布里獲得北京榮譽市民稱號。2015年12月底獲得中國永久居留權，成為首位獲得中國永久居留權的外籍名人。

（微博）