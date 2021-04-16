新冠疫苗｜mRNA疫苗研究頻現好消息　內地臨床試驗進展順利

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-16 10:23

外界就新冠腺病毒載體疫苗安全性爭議不斷的同時，另一條技術路線的mRNA疫苗則在臨床研究上接連傳出利好消息。近期，美國生物科技公司莫德納（Moderna），以及輝瑞和BioNTech均公布研究成果，顯示其mRNA疫苗的有效性，其中BioNTech研發的BNT162B2疫苗在中國市場的合作方是復星醫藥，該疫苗在中國內地的II期臨床試驗亦進展順利。

Moderna近日更新了其新冠mRNA疫苗III期臨床試驗數據，顯示在接種第二針約6個月，該疫苗預防新冠肺炎的有效率超過90%，對重症的有效率超過95%。輝瑞與BioNTech亦在本月初共同公布指，通過對受試者在二次接種後第7天起至長達半年的隨訪中發現，其BNT162B2疫苗的有效性仍高達91.3%。

中國市場方面，第一財經引述復星醫藥方面報道指，其和BioNTech共同研發的BNT162B2疫苗在中國內地的II期臨床試驗共招募了960名參與者，在完成兩劑接種後，目前隨訪階段沒有收到嚴重不良反應報告。復星醫藥執行總裁、全球研發總裁兼首席醫學官回愛民周三（14日）透露，公司正在和藥監部門，就BNT162B2疫苗何時可以在中國內地使用溝通中。

復星醫藥正在和藥監部門，就BNT162B2疫苗何時可以在中國內地使用溝通中。（網上圖片）

而除復星醫藥外，內地還有許多公司正加入開發新冠mRNA疫苗。例如，由斯微（上海）生物科技有限公司、同濟大學附屬東方醫院合作研發的針對預防新冠肺炎的mRNA疫苗I期臨床試驗，已於3月25日正式啟動。蘇州艾博生物科技有限公司創始人英博亦在日前對外透露，指艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、沃森生物共同研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗（ARCoV）進入II期臨床尾聲，將在5月與泰格醫藥緊密合作開展海外III期臨床試驗。

據了解，mRNA又稱信使核糖核酸，作用為將基因序列信息傳遞到細胞液中的核醣體，並在體內合成新的蛋白質。mRNA疫苗由單鏈mRNA構成，其利用病毒或病原體的基因序列來編碼與病原體相關疾病的特異性抗原，優勢包括研發周期短、生產效率高等。

（第一財經）