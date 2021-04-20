Tesla女車主維權大鬧上海車展被行拘　家屬否認拒絕第三方鑑定

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-20 11:26

2021上海車展昨日（19日）開幕，有車主到場維權。據此前報道，一名張姓女車主身穿寫有「剎車失靈」的T恤，現身特斯拉（Tesla）展台，並站在車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」，她最終被抬離現場。 Tesla回應稱，張女發生事故後以產品質量為由堅持要求退車，且不接受任何形式的第三方檢測。張女丈夫則稱，他們只想由一間可信、有資質的第三方機構進行專業鑑定，對Tesla官方回應存疑。 上海警方今日（20日）通報稱，張某因擾亂公共秩序，被處以行政拘留5日。

張女身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla 私家車車頂上大喊「特斯拉剎車失靈」。（北京日報）

據此前報道，今年2月21日，張女父親駕駛Tesla Model 3私家車從旅遊景區回家，車上載有一家三口及張女1歲多的姪女。張父在通過紅綠燈路口時，發現踩剎車時車輛沒有減速，隨後私家車發生追尾，最終撞在路邊的水泥防護欄才停下。

上月10日，特斯拉汽車（北京）有限公司官方帳號發布事件說明稱，張父駕駛的車輛在踩下剎車前車速為每小時118.5公里，剎車期間ABS系統（Anti-Lock Brake System）正常工作，前撞預警及自動緊急制動功能啟動並發揮作用，未見車輛制動系統異常。

然而，張女丈夫出示的道路交通事故認定書中，未有提及車輛有超速，只將事故認定為未有與前車保持安全距離。他表示，事發時車上乘客還包括其年約1歲的姪女，況且當時正行駛到紅綠燈路口，車速不會如此快，因此不認同Tesla提出的因超速導致事故，並懷疑Tesla在後台篡改數據。

對於Tesla稱車主不接受任何形式的第三方檢測，張女丈夫則透露，上月10日，雙方曾在鄭州鄭東新區市場監管局的協調下進行過調解，期間市場監督局的工作人員和Tesla工作人員稱，全國只有唯一一家車輛鑑定機構。他表示，一家人質疑「唯一鑑定機構」的公正度，當時想諮詢清楚後，再自行找一個可信的第三方鑑定機構，但從未說過不進行第三方鑑定。

針對有傳媒稱車主向Tesla索要高額賠償，張女丈夫表示，家人向Tesla提出的訴求只有退車和合理賠償損失，其中包括精神損失、醫療費、誤工費。然而，由Tesla工作人員書寫的「客戶口述訴求」中，未有提及過賠償金額，「但我們從沒有提過金額，何來高額賠償一說？」

事實上，Tesla的車輛安全問題一直為人詬病。本次事件發酵後，淘寶上有商家出售張女身穿的同款「剎車失靈」T恤，價格由30元至233元（人民幣，下同）不等。

張某昨日被抬離現場，事後被帶到派出所接受調查。上海警方今日通報，經查，32歲女子張某和31歲女子李某，因與該品牌公司有消費糾紛，到車展現場表達不滿。期間，兩人在該展台區域通過肆意吵鬧等方式，一度引發現場秩序混亂。張某不顧工作人員勸阻，強行爬上一輛展車車頂，造成車輛一定程度受損。目前，張某及李某因擾亂公共秩序，分別被處以行拘5日及行政警告。

與張女同行的另一名維權女子今日在微博上發文，向國家會展中心安保部門及現場所有人員道歉，認為她們應該用合理合法的手段維權。她表示，她們的訴求最多就是要Tesla解釋車輛的問題，提供車輛的行車數據，並強調她們敢引起注意，就敢提供證據，在維權上決不妥協。

（綜合報道）