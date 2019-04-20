平治維權女車主公司被曝欠債500萬　苦主追討8個月未果

平治西安女車主王倩（化名）的維權事件以雙方和解告終，但圍繞女車主本人的話題卻並未結束。近日，網上有人爆料稱這位女車主的公司拖欠逾500萬（人民幣，下同）的債務長達大半年。

平治車維權事件中的女車主王倩為其公司經營的美食廣場開業剪綵。（紅星新聞）

據內媒《紅星新聞》19日報道，多個可靠信源證實，在平治車事件中被稱為「維權女王」的王倩是上海競集文化發展有限公司的監事。2018年6月，該公司經營的一家美食廣場在上海開業。但至今年3月，這家美食廣場就因拖欠物業費被告上法庭，多名商戶和供應商亦自稱被騙。

據催債者統計，上海競集文化發展有限公司至少拖欠了575萬元。其中，一家裝飾公司被拖欠92.8萬元，在眾多催債者中數額最大。從去年8月至今，討債的人已經催債8個月。參與談判的多名商戶稱，警方認為系經濟糾紛，未予立案。

報道稱，王倩其後委託律師處理相關事務，並承諾全部協助商戶處理相關問題。但多名商戶及供應商們表示，從此再未見到王倩。據悉，美食廣場目前已經人去樓空。除了商戶和供應商外，該公司十餘名職員也在討薪，並已經申請勞動仲裁。

女車主王倩此前指，新買的平治車還未駛離門市，引擎就開始漏油，且無法退款或換車。她為了維權將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。（影片截圖）

據此前報道，王倩因為坐在汽車引擎蓋上大聲哭訴維權的短片而受到廣泛關注，她最後與涉事車行和解，並獲得更換同款新車、全額退還1萬余元「金融服務費」和十年VIP等補償。

（紅星新聞）