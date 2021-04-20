乘客向飛機擲6枚硬幣祈福　北部灣航空航班取消：飛機不是許願池

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 15:39

近日，內地一名男子在乘搭飛機前以「祈福」為目的，向飛機拋擲6枚用紅紙包住的硬幣，導致航班取消、148名旅客行程受影響。目前，該男子已被移交至機場公安做進一步處理。

有乘客向飛機拋擲6枚用紅紙包住的硬幣，導致航班取消、148名旅客行程受影響。（北部灣航空微博）

據北部灣航空微博消息，上周五（16日）晚上7時許，在北部灣航空由濰坊飛往海口經停桂林的GX8814航班起飛之前，通過檢查發現地面有硬幣。經過機組人員的詢問，座位號為「36J」的男子王某承認，在登機前為了「祈福」而向機身拋擲了6枚用紅紙包裹的硬幣。隨後，工作人員將6枚硬幣全部尋回。

北部灣航空表示，出於安全考慮決定取消當日GX8814航班，對飛機發動機進行全面檢查後於次日安排補班飛行。該男子已經移交機場公安做進一步處理。

對此，北部灣航空稱「飛機不是許願池」，並呼籲乘客在乘搭飛機出行前，遵守民航法規。

北部灣航空呼籲乘客在乘搭飛機出行前，遵守民航法規。（網上圖片）

有網民表示：

「2021年了還有人祈福扔硬幣」。 「一個會乘搭飛機出行的人，竟然會做出如此腦殘的行為」。 「就應該讓他出檢查維修的錢」。 「以危害公共安全罪判刑」。 「需要繼續向大眾宣傳不能迷信這個、以及相關處罰的後果」。

據了解，想飛機拋擲硬幣的行為危害性極大，硬幣若被吸入發動機核心部位，很可能會與發動機高速轉動的葉片發生碰撞，極易導致發動機失速，甚至停止運轉，從而釀成慘劇。

（微博）