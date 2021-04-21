深圳15歲女生唱作英文歌獲近千萬點擊　新華社都大讚「絕了」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 15:10

近日，深圳15歲女孩張宇宣的一首原創英文歌曲《She》在網絡收穫了近1000萬的點擊率，並迅速走紅。張宇宣的嗓音、創作風格還得到了廣泛認可，更是被官媒新華網以「絕了」來形容。 目前，張宇宣在bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）中的粉絲數量已經有逾122萬，她表示並未覺得自己是明星，一直清楚自己在做什麼。對於未來的規劃，張宇宣說「想當一個創作歌手，做一個能唱歌的UP主就挺好。」

今年15歲的張宇宣，是深圳藝術學校的一名初三學生，她從小就對音樂頗有興趣及悟性，「從小我就對音樂非常感興趣，和父母商量想走音樂這條路，家人都很支持。」在日常生活中，張宇宣常常將自己的奇思妙想、所見所聞記錄下來並創作成歌詞，腦海中冒出旋律，她會哼唱出來並錄到手機裡，然後再譜成樂譜。

對於近日在網絡爆紅的原創歌曲《She》，張宇宣說，「當時我正在學校上數學課，然後腦子裡突然蹦出一段旋律，回到家後，用了不到半小時寫好了這首歌。」創作完畢，她還自己出鏡拍攝了MV。目前，該首歌的MV在bilibili已經有逾85萬的點讚率及近1000萬的點擊率。

張宇宣13歲的時候，在bilibili上傳了第一條短片，正式成為UP主「Vicky宣宣」。通過對視頻、混音、錄歌等技術的不斷學習，張宇宣逐漸憑藉音樂天賦及視頻技術走入大眾視野。2019年12月18日，張宇宣發布了第一條翻唱視頻，隨後她的一首原創歌曲《December Composer》還在網絡走紅。但是，張宇宣在收穫不少粉絲的同時，已收到了一些負面評價，她說「剛開始看到難聽的評論，肯定會難受」，不過通過調整心態，她如今有時還會將一些負面歌詞當作創作的靈感，加入到歌詞中。她說，會以平常心看待那些評論，將心思更聚焦在音樂創作之中。

張宇宣說，在被大家熟知之後也並未覺得自己是一名明星，與粉絲們的相處非常融洽。「很多粉絲和我年紀差不多，平常大家交流很多生活、學習、音樂的問題，有些人經常問宣宣姐姐，這個音樂怎麼做，吉他怎麼彈等。和粉絲的關係很平等、很親切，和一些認識我比較久的鐵粉還成了朋友。」此外，有不少綜藝節目向張宇宣發來邀約，但張宇宣都以自己年齡還小拒絕。

對於自己未來的的發展，張宇宣表示想一直唱下去，「短期來說，希望研究新的音樂風格，提升自己在音樂軟件上的排名，未來想當一個創作歌手，做一個能唱歌的UP主就挺好。亦想去不同的地方走走看，想把小提琴、流行音樂、中國文化等融合在一起。」

（新華網）