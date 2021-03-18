貴州女孩車禍後高位截癱　憑堅強意志成時尚博主獲網民大讚

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-18 18:13

來自貴州貴陽的女孩璐英流是一名時尚博主，日常憑在社交平台分享穿搭和美妝短片被人熟知，並收穫逾6萬名追蹤者。但與其他人不同的是，璐英流是一名坐在輪椅上的博主。 近日，一則《癱瘓者的日常生活大公開》讓她衝上了bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱b站）的熱搜榜，視頻播放量達近200萬，點讚量達11萬，還有過千名網民在彈幕和評論區對她進行鼓勵。 今年29歲的璐英流本名孫晨璐，擁有逾30對高跟鞋的她曾穿著這些鞋子走進上海的校園、北京的寫字樓、英國的集市、土耳其的小鎮。但4年前的意外，讓她將這些鞋子收入櫃底，不再穿著。

2016年，璐英流從英國布里斯托大學（University of Bristol）碩士畢業後回到北京工作，2017年1月因一場車禍，她的2、4、5、6節頸椎粉碎性骨折，第6節的骨頭被切除，一塊鋼板搭成的支架撐在她的身體裡。自此她四肢癱瘓，經歷輾轉3間醫院、5次手術、3次ICU、住院2年零2個月，才重新獲得了頭部、頸部、手臂的知覺，而身體的其他部位則依舊毫無知覺。此後一兩年的時間中，璐英流變得不願講話，甚至還出現過輕生的念頭。

自癱瘓後，璐英流的腰腹變得沒有力量，要想坐起身，需要借助上臂的力量支撐，反復調整姿勢，側坐起來。這樣一個動作，她練了三年。她穿襪子的過程亦要花費十多分鐘，因手指無力，撐不開襪子的鬆緊帶，她就將兩隻手整個套進襪子裡，用手背撐開，再往腳上送，「剛開始練習的時候，是用牙齒咬著襪口的一邊，然後再把手帶進去，然後再往前套」。天性樂觀的她沒有向命運妥協，通過不斷訓練，終於能夠從躺在床上轉到坐在輪椅上，在笨重、沮喪的生活中，她維持著體面和美麗。

2018年，住院期間的璐英流發布了自己第一條小紅書筆記，她靠抬腕夾住指甲油，在家人的協助下，給自己做了美甲。隨後，她開始受到關注，並收到不少類似「加油，一定會好起來」的鼓勵。2020年，璐英流受邀參加「小紅書日」活動，在劇院的演講台上，與大家分享自己的經歷。在那之後她開始拍一些短視頻，分享自己坐在輪椅上的穿搭和妝容。每次拍攝之前她都會寫好腳本，有時靠媽媽拿著相機幫助拍攝，有時則是藉助自拍架拍攝。璐英流說，「穿衣服、化妝都不方便，每次化妝最快也要一個小時。拍攝要花費一天的時間，剪輯也要一天」。從拍攝視頻的初期到現在，璐英流的父母對她由不支持轉為支持，「（剛開始）媽媽覺得太浪費時間了，又沒人看」。

如今，璐英流在自己重新開始的人生中找到了意義，生活變得充實起來後，再回想2017年1月的那場意外，她表示，「畢竟它也發生了，你也改變不了，我只能活在當下，現在能做的事情還是很多的」。在每日起床後，璐英流都會看看網民給自己的評論、讀一篇英語、做5-6個小時的復健運動、拍視頻、練習打乒乓球等。正如她在當年參加「小紅書日」活動時演講所說，「我相信，我們終究會度過這個劫難，到達彼岸」。

網民評論：

「姑娘加油，你很棒」。 「不知道為啥，我覺得你可以站起來的，勵志姑娘，加油」。 「看完後眼眶濕了，自愧不如，比我強一萬倍」。 「淚點比較低，希望這姑娘以後過得開心快樂健康」。 「祝你越來越好，自信堅強的人最美麗」。

（新京報／中國新聞網）