馬雲再現身？網傳影片酒吧內與好友聚餐　臉型發福「鞋抽」不見了

撰文： 南希 葉琪 最後更新日期： 2021-04-22 20:28

阿里巴巴創辦人馬雲，繼早前出席俄羅斯總統普京（ Putin）召開的俄羅斯地理學會監事會會議後，近日再被發現疑似在一間酒吧出現，當時他正與好友吃飯聊天。 不過，網上流傳的影片可以見到馬雲似乎發福不少，引來不少內地網民熱議。

網上流傳的影片見到馬雲疑似在一間酒吧內與朋友聚餐。（影片截圖）

影片中的馬雲似乎發福不少。（影片截圖）

據抖音賬號「hangzhoucaige」4月19日發布的影片顯示，馬雲深夜和好友在酒吧喝酒談天。身穿身穿黑色短袖的馬雲坐在長桌中央，看上去精神相當好，也和友人聊得十分盡興。馬雲身後有站着數名黑衣人，疑似是貼身保鑣。

影片中的馬雲似乎發福不少，臉型從以往的「上寬下窄」，從上到下有莫名的「縮水感」，如今變得略為渾圓，一大特色「鞋抽」乍看之下也有不少改善。

馬雲臉型「上寬下窄」，從上到下有莫名的「縮水感」。（視覺中國）

影片引來內地網民熱議，當中不少人都對馬雲會「走樣」的原因感到相當好奇，到底是近來的壓力太大有其他原因導致，「怎麼長胖了這麼多？還是退位之後，馬雲生活好了就長胖了？」。不過，亦有網民表示此「馬雲」不同彼馬雲，該間酒店相信只是一般的大眾酒吧，不像是馬雲會出沒的地方。

（綜合報道）