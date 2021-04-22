市值18億元｜上海警方檢逾10噸假冒品牌普洱茶餅　11人被拘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 14:44

近日，上海警方破獲一宗大型銷售假冒知名品牌普洱茶的案件，檢獲逾10噸假冒知名品牌普洱茶餅，市值高達18億元（人民幣，下同），11名疑犯因涉嫌銷售假冒註冊商標商品罪被依法拘捕。目前，案件正在進一步審理中。

今年3月，一間名為「歐紅誠意茶葉商行」的網絡店舖因售賣較低價的知名品牌普洱茶餅，而引起上海市警方懷疑。例如，某款市場價一度超過百萬元的茶餅在該網店的售價僅為200餘元。而經過品牌權利方鑑定，該網店出售的茶餅的包裝方式、包裝材質、包裝印刷等多方面均與正品有差異，為假冒註冊商標的產品。

另外，警方還通過調查發現，該網店還在網絡拍賣平台上架多款茶餅，記錄顯示每次拍賣競價都頗為激烈，價格上漲得飛快，但通過比對，警方發現這些出價用戶的用戶名都極為相似，實際上是疑犯為了促進銷售而進行的自我炒作行為。

通過梳理分析，警方掌握了製售假冒知名品牌茶餅的人員信息，並遠赴廣東、雲南等地實施拘捕行動。警方合共拘捕疑犯11名，檢獲假冒品牌普洱茶餅10餘噸，查獲用於包裝的假冒侵權棉紙2萬餘張，以及印刷套板、塑封機等大量作案工具。

經查，自2019年7月至案發，此犯罪集團通過網店及實體店舖大肆銷售假冒品牌普洱茶餅，涉案金額達200餘萬元。目前，犯罪嫌疑人曹某、歐某等9人已被依法逮捕，其餘2人被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵查中。

（警民直通車上海）