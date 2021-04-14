製售假冒美心月餅等近60萬盒　5人判囚涉案金額逾2900萬

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-14 19:32

今日（14日），上海市第三中級人民法院對製售仿冒「美心」、「半島酒店」等多個品牌的月餅一案進行公開庭審，並當庭以假冒註冊商標罪判處呂某海、林某龍、李某梅、林某超、林某忠五人三年八個月至二年不等的有期徒刑，處以二十萬元（人民幣，下同）至二萬元不等的罰金。

法院經審理查明，2020年8月至案發，被告人莊某耿、劉某娜（均在逃）為謀取非法利益，指使被告人林某龍先後租用福建省漳浦縣多地作為生產、倉儲場地，招募被告人李某梅、林某超、林某忠等人，從他人處採購餡料，生產、包裝、運輸假冒「美心」、「廣州酒家」、「半島酒店」、「榮華」等品牌月餅及蛋卷，並以每盒39元至110元不等的價格，銷售給莊某彬（另案處理）等人。

期間，被告人呂某海受莊某耿指使，在相關場地收發、運送涉案假冒商品及包裝材料、「防偽標識」，並將其個人賬戶提供給莊某耿用於收支款項。2020年9月17日及9月19日，警方在犯罪現場檢獲大量上述假冒商品、包裝盒及製假設備、工具、原料等物品。

經審計，已售上述假冒商品合共543087盒，銷售金額逾2700萬元，待售上述假冒商品45000餘盒，價值逾200萬元。

法院認為，被告人林某龍、呂某海、李某梅、林某超、林某忠未經商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，情節特別嚴重，其行為均已構成假冒註冊商標罪。各被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，為從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人林某龍、林某超、林某忠具有自首情節，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某梅具有坦白情節，可以從輕處罰。

（上海市第三中級人民法院微信公號）