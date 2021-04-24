有片｜東北虎闖黑龍江村莊被制服　麻醉藥效消退後籠中咆哮

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-24 17:03

周五（23日），黑龍江省雞西市一條村落有一隻成年東北虎闖入，引發恐慌，更有一名村民被老虎咬至輕傷後送院。當晚9時許，警方在合共向老虎開了5槍麻醉槍後將其帶走。 目前，老虎已從麻醉藥效中醒來，被送往虎園做進一步檢查。至於被咬傷的村民，已經接受了手術治療，目前狀態良好、意識清醒。

事發於密山市白魚灣鎮臨湖村，周五晚9時許，當地警方向這隻老虎開了4槍麻醉槍後又補了一槍，趁老虎昏迷時將其帶走，並關入籠中。據知情人士透露，這隻老虎體長約2米、高約1米、重約 400至500斤左右。

目前，老虎已經從麻醉藥效中醒來。據網上視頻顯示，蘇醒後的老虎趴在籠中，不時發出吼叫聲，當有工作人員欲用編織袋將籠子罩住時，老虎顯得情緒激動，在籠中跳起並大聲咆哮。據了解，這隻老虎已於今早（24日）被送往牡丹江市橫道河子東北虎園，接受進一步觀察。

周五早6時許，老虎撲倒並咬傷一名村民。（央視新聞）

另外，周五早6時許，被這隻老虎撲倒及咬傷的村民，已經在密山市人民醫院進行過手術治療。有醫生表示，被傷村民於周四當日進行手術，現在是術後的第一日，「狀態挺好的，主要是肌肉損傷，從被送進來到現在都是意識清醒的。」

被傷村民傷口疑似在背部，醫生稱目前意識清醒。（視頻截圖）

（人民日報／南方都市報）