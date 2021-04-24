東北虎闖黑龍江村莊傷人被麻醉帶走檢查　專家：很可能來自俄羅斯

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-24 10:45

一隻成年東北虎周五（23日）闖入黑龍江雞西市一條村莊，並衝擊了一輛轎車及咬傷一名村民，引發外界廣泛關注。當晚9時許，該東北虎在附近遊蕩十幾個小時後，終被警方以麻醉槍擊中後帶走，將被提取基因以判斷來源。有長期進行虎豹種群監測的學者認為，該東北虎很有可能來自俄羅斯。

事發於雞西密山市白魚灣鎮臨湖村，周五早上，白魚灣邊境派出所接警稱當地一處廢棄民宅內發現一隻大老虎，當局於是立即出動警力保護現場，疏散人群，並經專業人員判定老虎屬野生東北虎。影片顯示，有工作人員在追蹤老虎時，遇到對方飛奔襲擊，雖然及時駕車逃離，惟其車輛的車窗仍被追上來的老虎拍碎，令玻璃上出現一個明顯缺口。另外，老虎也曾在村外的農田中撲倒咬傷一名村民，後者被送院治療。

被打了三槍麻醉針的老虎現已被控制，據黑龍江省小興安嶺野生動物救護繁育研究中心主任崔岩介紹，老虎將被送往位於橫道河子的東北虎林園進行觀察，並提取基因以判斷來源。初步觀察顯示，老虎有200多公斤，沒有外傷。

對於老虎的來源，專家意見不一。崔岩表示，該虎沒有帶項圈，初步判斷不是來自俄羅斯，可能是來自附近的東北虎豹國家公園。但長期進行虎豹種群監測的北京師範大學生命科學學院副教授馮利民表示，從現有資訊來看，老虎很有可能來自俄羅斯的錫霍特-阿林山脈。

他介紹，東北虎分為大、小兩個種群，大的分佈在俄羅斯錫霍特山脈，規模較小的則主要分佈在東北虎豹國家公園和毗鄰的俄羅斯豹地國家公園，而這次該東北虎出現的地點距離國內小種群有好數百公里，相反卻離毗鄰俄羅斯的邊境僅數十公里。他進一步指，東北虎大、小種群百年來都被綏芬河-烏蘇里斯克-符拉迪沃斯托克高速公路，以及周邊的農田和村莊隔離開，同時，這次也非雞西首次發現東北虎，說明當地屬於中俄邊境東北虎向國內擴散的廊道。

東北虎在附近遊蕩十幾個小時後，終被警方以麻醉槍擊中後帶走，將被提取基因以判斷來源。（北京青年報）

吉林延邊朝鮮族自治州野生動植物保護協會秘書長李成的推測也一致，他認為按東北虎出現的位置，已能基本確定其由從俄羅斯跨境而來，且幾乎可以判定是野生東北虎，而非人工養殖，因後者的管理非常嚴格。

就東北虎現蹤，馮利民稱東北虎正常情況下不會出現在人口密集的區域，而是會找生態系統非常健康、食物非常充足的完整棲息地定居，但他也提到近年國內東北虎經常現身人類活動區域，還被拍照和拍片，在以前是不可能想像的事。李成則表示，隨着生態總體變好，近年中國東北虎數量總體在增長，同時中俄邊境東北虎又面臨較大生存壓力，因此可能會向中國擴散。

（綜合報道）