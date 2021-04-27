廣州Tesla撼石壆起火乘客當場亡　有知情者稱是軚盤無法回正釀禍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-27 13:40

近日，廣州司機左某駕駛Tesla期間失控撞向路邊起火，副駕駛座的乘客當場身亡。有知情者在受訪時透露，事發時因軚盤無法回正釀禍。 Tesla回應稱，事故車輛損毀嚴重沒有上傳數據，已經向警方提交儲存卡，正嘗試恢復數據配合調查。

事發於4月17日，左某當晚與其叔叔吃飯後，駕駛Tesla Model 3與對方一起回家，在途經增城區東江大道北，車輛撞上路邊石壆後起火，坐在副駕駛座的叔叔當場身亡。

左某的好友馮先生表示，當時左某欲切線到右邊車道，未料轉軚後自動輔助駕駛突然啟動，左某無法回正軚盤，結果幾秒後撞上石壆。據其提供的圖片，該車撞上石壆後幾乎解體，10多分鐘後起火。

馮先生曾詢問左某是否有踩剎車，但對方指當時事發突然，自己只顧着回正軚盤，根本不清楚是否有踩剎車。目前，警方已排除左某酒駕嫌疑，具體事故原因仍需等待調查。

Tesla相關工作人員林先生稱，事後已將車輛的SD儲存卡交給警方，正嘗試恢復數據，並提到Tesla國產的車型型號一直按照法規要求，每30秒將數據傳輸至國家監控平台。他表示，現時正向相關部門申請獲取數據，並等待警方調查出爐，若證實是車輛出現問題釀禍，Tesla將會向事主賠償。

（新京報）