Tesla風波｜廣東車主做網約車訂單盡失　有用戶稱「想多活幾年」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-27 11:11

網約車，即網絡預約的士，內地通常以「專車」稱之。隨著網約車行業在內地的發展，網約車逐漸成為人們出行的重要交通方式之一。 惟近日，上海車展Tesla（內地譯作「特斯拉」）車主維權事件引發廣大關注，受到這一風波的影響，廣東河源有網約車司機表示，有乘客在得知自己駕駛的車輛為Tesla後，隨即取消了訂單，自己更是因此在半天時間內未有成功接到一單。

廣東河源一名網約車司機，因自己駕駛的車輛為Tesla而屢遭乘客用戶取消訂單。（網易新聞）

近日，廣東河源一名90後網約車司機，因自己駕駛的車輛為Tesla而屢遭乘客用戶取消訂單。據網傳圖片顯示，有用戶私訊司機問到「請問一下你那個車是特斯拉嗎？」，在得到司機肯定的回答後，用戶欲取消訂單，「那不好意思我重新叫一輛吧，我還想多活幾年」，司機則「苦苦哀求」到，「能不能讓我完成這一單，我從早上到現在都沒完成一單，已經取消十幾單了」。

對此，網民紛紛發表意見：

「我也不敢坐，怕萬一回不去家」。 「是我我也取消，誰會拿自己的生命堵明天」。 「怕站著進去橫著出來，身後事一大堆啊」。 「大家都只想多活幾年而已」。 「是啊，大家都不想來的時候好好的，開了特斯拉就回不去了」。

用戶得知網約車輛品牌為Tesla時表示，「我還想多活幾年」。（網易新聞）

上周一（4月19日），上海國際汽車工業展開幕現場，一名女子因自己早前所駕駛的Tesla汽車煞車失靈而身穿印有「煞車失靈」字樣及Tesla標誌的T恤，站在車頂維權抗議，引發大批人圍觀，亦引發網絡熱議。惟Tesla副總裁陶琳「沒有辦法妥協」的回復，引起民眾不滿，更遭到官媒《新華社》點名批評，「誰給了特斯拉不妥協的勇氣」。

據了解，目前Tesla在內地多個城市都被爆出車輛質量問題所導致的安全事故。

（網易新聞）