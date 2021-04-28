北京處長幹部做12小時外賣員僅賺41元　體驗後感歎「太不容易了」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-28 11:53

今日（28日），北京市一名處級幹部的一日外賣員體驗登上微博熱搜。初次做外賣員的他經過12個小時的忙碌，完成了5單送餐、賺取41元（人民幣，下同）。最終，這名幹部感歎，「這個錢太不好掙了」。 對此，有網民讚賞到，「這是作為一名處長應該做的，要到人民群眾身邊聽大家的聲音，才能解決人民的問題。」

副處長送外賣登上微博熱搜榜。（微博）

昨晚（27日）9點，北京衛視播出一檔名為《我為群眾辦實事之局處長走流程》的紀錄片，紀錄片的主角是北京市人社局勞動關係處副處長王林。王林在片中拜師一名「外賣小哥」，在師傅的教授下體驗了做一日外賣員。

王林在外賣平台接單後去商舖取餐、取餐後在樓道里快跑、送餐時穿梭在機動車與人流之間，忙到應接不暇。在派送一個訂單時，王林因遇到交通堵塞等原因最終遲到，「離送餐時間還有14分鐘，導航顯示還有24分鐘才到」、「已經遲到20分鐘，（餐）已經涼了」，王林用了近1個小時的時間完成了這單外賣的派送，賺取了6.6元，但因為延遲送達要被平台口60%的費用。

經過12個小時的忙碌，王林完成5單外賣的派送，賺取41元。疲憊的他感歎到，「真的太不容易了，我覺得很委屈。今天跑了這麼長時間，就掙了這麼點錢，離我的100元的目標還差那麼多，這個錢真的太不好掙了。」

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對此，網民表示：

「為這樣的干部點贊」。 「希望可以認真對待各行各業的人，出來賺錢不容易」。 「紮根於基層，體人民之不易」。 「看得挺心酸的，也挺真實。只有體驗過才知道不容易，才懂得委屈」。 「太多人一位這職業沒有門檻，如何規劃一天的送餐時段，如何找到休息的地方，如何熟悉線路記住每個小區每一棟的分布，這些都要動腦的」。

（北京日報）