「幹部就是決定因素」　中聯辦「大換班」料啟對港新作風

撰文： 孫曉波 最後更新日期： 2021-03-23 13:45

在改革香港選舉制度的同時，北京駐港機構連日來也出現人事變動。上周二（3月16日），北京公布香港中聯辦最新人事調整：全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華來港出任中聯辦副主任。這是全國人大表決通過香港選舉制度改革決定後，中共重要治港機構中聯辦的首次人事變動。除尹宗華外，中聯辦「大管家」也悄然易人，最高人民檢察院辦公廳主任王松苗已於2月接替文宏武，出任香港中聯辦秘書長。

尹宗華、王松苗來港的邏輯

新任中聯辦副主任尹宗華現年56歲，浙江嵊州人，南開大學經濟學博士。早期工作主要在外經貿部及商務部，曾任商務部國際經貿關係司司長、世界貿易組織司司長；2014年8月出任中國貿易促進會副會長；2019年，尹宗華轉任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，進入港澳台統戰工作領域。現任港澳辦主任、中央港澳工作協調小組常務副組長夏寶龍，於2018至2020年初擔任全國政協副主席兼秘書長期間，曾與尹共事。

尹宗華。（資料圖片）

3月6日，中共中央政治局常委、主管港澳事務的副總理韓正接見港區政協委員時表示：「希望在完善選舉制度後，香港有穩定的政治社會環境，有助於下一步下大力氣，解決香港經濟民生問題，為破解深層次問題鋪路……」尹宗華在商貿商務領域工作多年，還曾有過五年駐歐盟商務參贊的經歷，也有港澳台工作領域的歷煉，這是北京啟用他的重要原因。

新任中聯辦秘書長王松苗現年52歲，安徽岳西人，中國政法大學法學博士，長期在監察系統任職，還曾擔任最高人民檢察院《檢察日報》總編輯，2016年開始擔任最高人民檢察院辦公廳主任兼新聞辦主任，兼具政法和傳媒背景。

公開報道顯示，王松苗曾較早地提出「越級上訪並不是違法上訪」、處理三無人員「救濟比遣送更重要」、「刑事被害人應由國家補償」等主張，引發法治話題。內地媒體評價稱，法律科班出身的王松苗有着敏銳的法律觸覺，善於運用「法眼」看天下。有法治思維、善於運用法治，相信是北京此番安排他來港任職的一個重要因素。

中聯辦秘書長王松苗。（資料圖片）

中聯辦或迎超級換班潮

中共前領導人毛澤東曾說：「政治路線確定之後，幹部就是決定因素。」北京治港思路已定，人事佈局就尤為關鍵。從駱惠寧來港，到此次中聯辦最新人事變動，已時隔一年。這一年時間，其實正好供中央重新審視原先的治港團隊。儘管在此前也曾有《人民日報》副總編輯盧新寧調任中聯辦副主任，為中聯辦注入了新鮮血液，但時至今日才迎來一場大規模的人事變動，可見人事調整並非一蹴而就，折射出中央對港治理的慎重態度。

審慎背後，意味將有大動作。此前有知情人士指，現時中聯辦人手編制約為480人，而是次「換班潮」涉及一半編制，即約240個崗位，不單涉及基層崗位，亦觸及部級管理層。該知情人士表示，這次換班並非「炒人」，而是希望「新人事、新作風」，以全新方法處理香港問題。