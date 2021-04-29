揭秘天和核心艙：可支持3名航天員長駐　有床瞓有廁所更能做運動

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-29 15:24

攜帶中國太空站「天和」核心艙的長征五號B遙二運載火箭，周四（29日）上午在海南文昌航天發射場發射升空。天和核心艙與火箭隨後成功分離並進入預定軌道，太陽能帆板兩翼順利展開工作正常，發射任務取得圓滿成功。 專家介紹，天和核心艙是中國太空站的管理和控制中心，所以要最先上天，「好比是大樹的樹干，其他的艙段都會安裝在它的接口上，如同大樹的根、枝、葉，不斷向外延伸」。

天和核心艙模型。（視覺中國）

航天科技集團五院太空站任務總設計師楊宏受訪時表示，中國太空站總體構型是3個艙段，包括「天和「核心艙、「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙，整體呈「T」字構型。其中天和核心艙全長 16.6 米，最大直徑 4.2 米，發射質量22.5 噸，是未來太空站的管理和控制中心。此外，天和核心艙可支持3名航天員長期在軌駐留，支持開展艙內外太空科學實驗和技術試驗，是中國目前研製的最大的航天器。

核心艙結構分系統主任設計師施麗銘就指出，天和核心艙有一個龐大的軀體和結實的身板，「核心艙的體積非常大，長度比五層樓房還要高，直徑比火車和地鐵的車廂還要寬不少，體積比國際太空站的任何一個艙位都大，航天員入駐後，活動空間非常寬敞。」

天和核心艙內部模型。（視覺中國）

專家介紹，天和核心艙包括節點艙、生活控制艙和資源艙三部分，有3個對接口和2個停泊口。對接口用於載人飛船、貨運飛船及其他飛行器訪問太空站，停泊口用於兩個實驗艙與核心艙組裝形成太空站組合體，另有一個出艙口供航天員出艙活動。為了讓航天員在太空中的長期生活更加舒適，核心艙在設計上較過去有很大突破。天和核心艙供航天員工作生活的空間約50立方米，未來加上兩個實驗艙後，整體能夠達到110立方米。

天和核心艙共配置工作區、睡眠區、衛生區、就餐區、醫監醫保區和鍛煉區共六大區域，不僅能夠保證每名航天員都有獨立的睡眠環境和專用衛生間，在就餐區配置微波爐、冰箱、飲水機、折疊桌等家居用品，甚至還配置太空跑台、太空自行車、抗阻拉力器等健身器材，以滿足航天員日常鍛煉。

系統總體主任設計師張昊更透露，天和核心艙內的照明系統可通過專用手機上的App控制。專用手機本身亦配備可以實現在軌航天員之間通話和天地通話的系統，還配備天地視像通話設備，可以實現與地面的雙向視像通話。天和核心艙同時有支持航天員收發電子郵件的測控通訊網和相關設備。

長征五號B遙二運載火箭發射升空，成功將天和核心艙送上太空。（視覺中國）

為了最大限度地減少損壞和傷害，設計團隊盡辦法令中國太空站變得更結實。其中天和核心艙的主結構設計，就是從抗腐蝕、抗疲勞、抗斷裂三個維度進行綜合分析和評價，從材料選擇、結構設計、構型、參數設計等方面進行科學優化的設計，並從材料到構件到艙段都進行仿真驗證，以確保長壽命。

（綜合報道）