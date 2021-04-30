重慶長者旅行團18元一日遊包食包保險　「景區」竟是陵園墓地

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-30 10:41

低價旅行團一向都「陷阱」重重。近日，重慶有十幾位老人報名參加了「景區」一日遊旅行團，每人參團費用為18元（人民幣，下同），未料他們卻被旅遊巴士載到墓地進行參觀。最終，在老人們的極力反對下，旅行社決定退還參團費用。 目前，重慶市相關部門正對此事進行調查，初步判斷為該產品涉及不合理低價遊問題。

當今社會，18元或許買不了甚麼，但在重慶龍耀文化旅遊公司卻可以參加一日遊旅行團，還涵蓋一份保險。4月12日，重慶龍耀文化旅遊公司有工作人員聯繫到在空港樂園小有名氣的鄭大爺，鄭大爺說，「讓我組織一日遊，問一下空港樂園有哪些願意去的，讓我通知一下，我說18塊錢一日遊走哪些地方？他說反正是走景區嘛。」鄭大爺認為這是一件好事，最終，在他的組織下有十多名老人參團。

翌日，一日遊旅行團出發，經過一個小時的車程後，老人們竟被帶到了巴南區的龍鳳山陵園，令大家的心情一落千丈。有參團的劉大爺說「喊我們來看墳墓，老年人一般都有點忌諱」；陳大媽說「把我們拉到墳山來了，我不想去看你的公墓」。

最終，在老人們的強烈反對下，旅行社決定現場退還每人18元參團費用，並組織當日中午免費用餐後將老人們送回空港樂園。鄭大爺亦向團友們解釋到，自己並不知情，但沒想到自己還是成為了眾矢之的。如今，事件過去了十幾天，鄭大爺基本得到了其他老人的原諒。

但是，鄭大爺就說已經無法與龍耀公司的相關負責人取得聯繫，「我的電話、微信都被他拉黑了。」據開信息顯示，重慶龍耀文化旅遊公司成立於2019年，主要經營旅遊項目開發、旅遊景區開發、旅遊信息諮詢等，是一間正規公司，另外，該公司除了旅遊外，另一項主要業務是銷售墓碑。

對此，當地相關部門表示，初步判斷改產涉及不合理低價遊問題，正在進行調查。有業界人士還呼籲老年人，若在參加旅行團時遇到侵權事件，應及時向旅遊主管部門投訴維權。

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