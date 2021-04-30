以偷盜得來197件女性內衣製成　北京藝術比賽奇葩作品被取消資格

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-30 16:38

內地有網民近日爆料，稱在藝術比賽「ARTCLOUD藝術雲」投票期間，發現其中一個入圍作品《197》，實際上是197件女性內衣，而且作者宣稱這些內衣均為在北京偷盜得來。 活動舉辦方事後在通告回應稱，經過嚴格審查，決定取消有關藝術家及其作品的入圍資格。

作者2018至2020年間在北京偷盜了足足197件女士內衣，更記錄下偷盜過程。（揚子晚報）

爆料者稱，她是在一個微信群組投票時發現此事，並向警方舉報，批評《197》噁心至極，作者也油膩噁心。爆料者提到，作者是在2018至2020年間，在北京偷盜了足足197件女士內衣，另外還發一段短片記錄47秒的偷盜過程。爆料者直言，藝術不應該建立在對女性的侵犯上。

而在《197》的創作說明中，作者就表示自己2017年底在北京一公寓居住，期間女友的內衣頻頻被盜，自己卻無能為力，心中積壓着怨恨。2018年初，他看到附近晾曬的其他女性內衣後，遂以「非正常方式」據為己有，由於還不能充分釋懷，他便持續不斷地故技重施，偏離最初簡單的釋懷目的。2年後，他一度把這些內衣打包送給女友，但被對方憤怒拒絕，「作為展品若可以形成售賣，售賣後的錢我會拿來購置一件精緻的內衣再次送給我當年的女友」。

涉事的藝術品《197》。（澎湃新聞）

舉辦方發通告回應事件。（微博＠ARTCLOUD藝術雲）

周三（28日），活動舉辦方發通告稱，2020-2021年度ARTCLOUD中國SAP藝術大獎部分入圍作品於近期受到各界關注，他們尊重當代藝術的表達自由與藝術家的創作理念，但同時亦應遵守法律法規、倡導守護文明的網絡環境；經過嚴格的審查，他們決定取消部分藝術家及其作品入圍資格，並刪除作品信息，停止相關作品的傳播。而北京驊之韜律師事務所金劍南律師則表示，如《197》作者的偷盜行為屬實，則將構成盜竊罪，應當定罪處罰。

（揚子晚報）