五一假期｜內蒙火山口景點現幾公里車龍　四川景區安排差遊客鼓譟

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-03 12:20

內地民眾都趁着五一小長假出遊，由於一票難求，自駕遊就成為不少人的選擇。然而，大部分景區都逼滿人，遊客只能排隊等候入園，惟有人就因為長時間排隊而鼓譟。

內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼後旗的烏蘭哈達火山地質公園，面積達65.9平方公里，距離北京僅420公里。由於集聚着草原火山群、熔岩地貌、堰塞湖景觀等地質景觀，因此有天然的「火山博物館」之稱。昨日（2日），不少遊客都趁假期去一睹火山群，自駕游車輛在園內北煉丹爐火山渣錐景區的山下道路排隊達數公里。

四川景區人多車少，遊客要求退票

有網民爆料稱，四川阿壩州理縣畢棚溝景區因為車輛太少，遊客要長時間等車，不少人鼓譟圍着旅遊巴大喊「退票」。有遊客表示，先進景區的遊客在第一站龍旺海就被要求下車，等待下一班車，然而在大太陽底下曬了兩三個小時，依然未等到來接送的車輛。

網傳影片顯示，現場有身穿制服的安保人員維持秩序，拍片者則稱「大車都堵著不讓走。等了兩三個小時，都不讓走」。景區工作人員解釋，客車途經龍旺海景點本來就會停下，讓遊客駐足欣賞，惟因事發時景區人流量太大，且景區是盤山公路有限速，因此車輛行駛較為緩慢，司機見等車的人數太多就沒有停留。

工作人員表示，今日（3日）將會增加車輛接載旅客。當地宣傳部門相關負責人稱，景區確實有服務不到位的地方，當地已經在協調處理，確保服務質量。

運力不足令遊客滯留，景區致歉

甘肅蘭州市「水墨丹霞旅遊景區」5月1日首次對公眾開放，並預計在五一假期中景區遊客最高接待量約2萬人。不過，景區在開園首日下午12時半，實際入園遊客已達到2.6萬，全天遊客數量達到3.5萬。由於停車場位置距離遊客中心路程近10公里，擺渡車難以應付龐大客流，引起部分滯留遊客不滿。

景區當晚就運力不足致歉，承認景區在免費試運營期間，存在基礎設施不完善及服務不周全現象，當日下午已啟動應急預案，實行分時預約，並緊急調配車輛增加運力。截至昨日下午5時，景區已增加1000多個臨時停車位，並在停車場至遊客中心之間增派30多輛旅遊巴接載遊客。

據介紹，水墨丹霞旅遊景區是甘肅蘭州市推出的旅遊打卡地，主打丹霞地貌、絲路文化等，自開園之日起到今年7月1日可免費入場。

（央視財經／新京報／封面新聞）