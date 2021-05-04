五一假期｜河南少林寺竹林慘遭摧殘　熊孩子攀爬嬉戲在竹上刻字

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-04 12:09

今年內地的五一假期出遊人數暴增，或成為「史上最熱黃金周」。位於河南登封市的世界文化遺產、國家5A級旅遊景區少林寺，更是吸引大量遊客。惟景區內的竹林慘遭刻字、折斷等摧殘，有網民就此呼籲「文明出行，從自身做起」。

據網上視頻片段顯示，少林寺內的竹林一片狼藉，有上百人在竹子上刻下「某某某到此一遊」、「某某某與某某某1314（一生一世）」以及「白頭偕老」的字跡；還有多名家長帶著孩子攀爬竹子，甚至吊在竹子上蕩韆鞦，導致竹子被折斷；還有的孩童在爬完竹子後開始刻字。

有遊客表示，自己家的小孩在老家的時候就會爬樹，爬爬竹子可以健身。亦有遊客發現孩子刻字，及時出言制止。

事件遭到網民不滿：

「太不文明了，要管，要抓，要罰」。 「小孩要從小教育好，大人要以身作則」。 「上樑不正下樑歪」。 「少林寺十八銅人何在」。 「不得不承認，有時候國人素質低的可憐」。

公開資料顯示，少林寺是世界著名的佛教寺院，是漢傳佛教的禪宗祖庭，在中國佛教史上佔有重要地位，被譽為「天下第一名剎」。2010年8月，包括少林寺常住院、初祖庵、塔林在內的天地之中歷史建築群被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。

（沸點視頻）